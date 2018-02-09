Daway lêburdin le qurbanîyanî destdrêjî seksî, hawwillatîname basî serekî'n le Parleman

Australian Prime Minister Malcolm Turnbull speaks during House of Representatives Question Time at Parliament House in Canberra, Thursday, February 8, 2018. Source: AAP
Published 9 February 2018 at 7:42pm
By Sonja Heydeman
Source: SBS
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Daway lêbûrdinî niştimanî bo qurbanîyanî destdirêjî dij be mindallan, hawwillatîname, û rêformî bac, basî germiyan le ser kira le Canberra. Bellam polîsî sebaret be xellkanî resen paşan bû be nawendî tawûtwêkan.
Published 9 February 2018 at 7:42pm
By Sonja Heydeman
Source: SBS
Available in other languages
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