SBS Kurdî

Daway lêburdin le qurbanîyanî destdrêjî seksî, hawwillatîname basî serekî'n le Parleman

SBS Kurdî

Australian Prime Minister Malcolm Turnbull speaks during House of Representatives Question Time at Parliament House in Canberra, Thursday, February 8, 2018. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING

Australian Prime Minister Malcolm Turnbull speaks during House of Representatives Question Time at Parliament House in Canberra, Thursday, February 8, 2018. Source: AAP

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 9 February 2018 at 7:42pm
By Sonja Heydeman
Source: SBS
Available in other languages

Daway lêbûrdinî niştimanî bo qurbanîyanî destdirêjî dij be mindallan, hawwillatîname, û rêformî bac, basî germiyan le ser kira le Canberra. Bellam polîsî sebaret be xellkanî resen paşan bû be nawendî tawûtwêkan.

Published 9 February 2018 at 7:42pm
By Sonja Heydeman
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Kurdish News

Nûçeyên Dawiya Hefteya 1î Rêbendanê

Capital of Kurdish Region of Iraq

Hin ji bûyerên ku di sala 2022 de li Herêma Kurdistanê qewimîn

Roboski massacre victims

Bîranîna komkujiya Roboskê û rewşa mafên mirovan li Tirkiyê

Ukraine And Russia Trade Fire In Donetsk Region.jpg

Şerê ji nişka ve sala 2022 cîhan bi gelek awayan hejand