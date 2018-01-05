Parlementera Victoria daxwaza qanûnên tundtir bo ajotvanên navnetewî dike

Source: AAP
Published 5 January 2018 at 7:27pm, updated 16 August 2022 at 10:19am
By Amanda Copp, Natarsha Kallios
Source: SBS
Available in other languages
Endameke parlemenê ye federal daxwaza yasayên tûnditir bo ajotvanên navnetewî li Australya dike li dû ku jimareke mezin ji kesan di van tehtîlan/pishûyan de li ser rê jiyan ji dest dan. Di ta’tîla cenjna Christmas û Serî Salê de ji 60 kesî zêdetir li ser rêyên Australya jiyan ji dest dan.
Published 5 January 2018 at 7:27pm, updated 16 August 2022 at 10:19am
By Amanda Copp, Natarsha Kallios
Source: SBS
Available in other languages
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