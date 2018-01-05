SBS Kurdî

Parlementera Victoria daxwaza qanûnên tundtir bo ajotvanên navnetewî dike

SBS Kurdî

Victorian MP Sarah Henderson

Source: AAP

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 5 January 2018 at 7:27pm, updated 16 August 2022 at 10:19am
By Amanda Copp, Natarsha Kallios
Source: SBS
Available in other languages

Endameke parlemenê ye federal daxwaza yasayên tûnditir bo ajotvanên navnetewî li Australya dike li dû ku jimareke mezin ji kesan di van tehtîlan/pishûyan de li ser rê jiyan ji dest dan. Di ta’tîla cenjna Christmas û Serî Salê de ji 60 kesî zêdetir li ser rêyên Australya jiyan ji dest dan.

Published 5 January 2018 at 7:27pm, updated 16 August 2022 at 10:19am
By Amanda Copp, Natarsha Kallios
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Kurdish News

Nûçeyên Dawiya Hefteya 1î Rêbendanê

Capital of Kurdish Region of Iraq

Hin ji bûyerên ku di sala 2022 de li Herêma Kurdistanê qewimîn

Roboski massacre victims

Bîranîna komkujiya Roboskê û rewşa mafên mirovan li Tirkiyê

Ukraine And Russia Trade Fire In Donetsk Region.jpg

Şerê ji nişka ve sala 2022 cîhan bi gelek awayan hejand