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bo çî jimareyekî zortir le xellkî Australya bê xûda'n

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Why are Australians increasingly godless?

A London bus featuring an atheist advertisement Source: AAP

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Published 20 May 2018 at 4:20pm
By Lydia Feng
Source: SBS
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Nîzîkey yek le sê beşî xellkî Australya dellên ke ayinîyan nîye- emeyş gorrankarîyekî mezine le sallekanî 1960kane we, katêk ke nizîkey 88% î Australya xoyan wek xirstîyan denasan. Aye boçî xellkî amroy Australya bawerîyan be ayin nîye wekû dayan û bawkanîyan yan dapîran û bapîranîyan?

Published 20 May 2018 at 4:20pm
By Lydia Feng
Source: SBS
Available in other languages
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