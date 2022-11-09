ວິທີຮັບຟັງການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ 2022TM ສົດ ແລະ ຟຣີ ທາງວິທຍຸ SBS

ການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ 2022™ ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2022 ແລະ ຈະເປັນການຖ່າຍທອດສົດຟຣີ ທາງ SBS ໃນອອສເຕຣເລັຍ ການແຂ່ງຂັນທັງ 64 ນັດ ມີການຖ່າຍທອດສົດ ແລະຟຣີ ທີ່ຈະຟັງໄດ້ໃນ:
- ວິທຍຸ ດິຈິຕອລ DAB
- ອອນໄລນ໌ທີ່
- ແອັບມືຖື SBS Radio |
ວິທີຮັບຟັງ
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ໝູນເຂົ້າໄປທີ່ ສະຖານີ FIFA World Cup 2022™ ໂດຍສະເພາະຂອງເຮົາ SBS Football 1, 2 ແລະ 3 ໃນ ວິທຍຸ DAB ຂອງ ທ່ານ, , ຫຼື ຜ່ານແອັບມືຖື SBS ວິທຍຸຟຣີ , ເພື່ອຟັງທຸກ ການແຂ່ງຂັນສົດໃນ 12 ພາສາ .
- SBS Football 1 (ມີຢູ່ຕອນນີ້): ບັນຍາຍເປັນພາສາອັງກິດ ໃນທຸກນັດຂອງ ການແຂ່ງຂັນ, ພ້ອມກັບເພງ ຂອງ World Cup ຕລອດເວລາ.
- SBS Football 2 ແລະ 3 (ເປີດຕົວວັນທີ 14 ພະຈິກ): ບັນຍາຍສົດໃນພາສາຂອງທີມທີ່ ແຂ່ງຂັນໃນແຕ່ລະນັດ.
- SBS Arabic24: ບັນຍາຍເປັນພາສາອາຣັບ ໃນທຸກນັດຂອງ ການແຂ່ງຂັນ
ຄຳບັນຍາຍຖືກຈັດໃຫ້ໂດຍຄູ່ຮ່ວມງານການຖ່າຍທອດສົດຂອງ FIFA World Cup™ ຈາກທົ່ວໂລກ ແລະຈະມີຢູ່ໃນ SBS ໃນພາສາອາຣັບ, ສະເປນ, ປອກຕຸຍການ, ຝຣັ່ງ, ເຢັຍລະມັນ, ໂຮນລັງ, ໂຄຣເອເຊັຍ, ໂປແລນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີ, ເປີເຊັຍ, ແລະ ອັງກິດ.
ໃນລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນ SBS Radio 3 ຈະກາຍເປັນ SBS Football 2 - ໃຫ້ຄໍາບັນຍາຍ ໃນພາສາຂອງທຸກໆການແຂ່ງຂັນ. ເພື່ອສືບຕໍ່ຮັບຟັງຣາຍການ BBC World Service ໃນໄລຍະນີ້, ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ສົດ.
ເພງຂອງການແຂ່ງຂັນ
ນອກຈາກ ການແຂ່ງຂັນສົດແລ້ວ, ໃຫ້ຕິດຕາມ ເພງຮິດ ຂອງແຂ່ງຂັນບານເຕະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຮວມທັງເພງທີ່ເປັນທາງການຈາກການແຂ່ງຂັນທີ່ຜ່ານມາ, ແລະບາງເພງທີ່ດີທີ່ສຸດ (ແລະຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດ) ຂອງທີມຊາດຕ່າງໆ. ເລີ້ມຕົ້ນປະສົບການ World Cup ຂອງທ່ານໃນຕອນຕົ້ນ ແລະຟັງ SBS Football 1 ສົດຕອນນີ້, ໃນວິທຍຸ DAB ຫຼື .
FIFA World Cup 2022TM ວັນທີ ແລະເວລາ
ຕາຕະລາງການບັນຍາຍ ໃນພາສາຕ່າງໆຂອງ SBS Radio ຈະຖືກອັບເດດ ເມື່ອໃກ້ຈະເຖິງມື້ເລີ້ມຕົ້ນການແຂ່ງຂັນ.
- ຮອບແບ່ງກຸ່ມ: 21 ພະຈິກ - 3 ທັນວາ
- ຮອບ 16 ທີມ: 4 ທັນວາ – 7
- ຮອບກ່ອນຮອງຊນະເລີດ: ວັນທີ 10 – 11 ທັນວາ
- ຮອບຮອງຊນະເລີດ: ວັນທີ 14 – 15 ທັນວາ
- ຮອບຊິງທີ 3: December 18
- ຮອບຊິງຊະນະເລີດ: ວັນທີ 19 ທັນວາ
ຄູ່ຮ່ວມງານການຖ່າຍທອດພາສາ ໄດ້ແກ່: BBC, Radio Nacional de España, Radio France Internationale, BAND, beIN, RTP, ARD, SRF, RNE, Radio Oriental Montevideo, HRT, RFI, NHK, NOS, VRT, Polskie Radio, Seoul Broadcasting System.