ຊຸມຊົນໃກ້ແມ່ນໍ້າ ໃນຣັດ South Australia ກຽມພ້ອມສຳຣັບການຖືກຕັດຂາດ ຫຼັງຈາກການແຕກຂອງ ເຂື່ອນກັ້ນນ້ຳ.

ຫນ່ວຍບໍຣິການສຸກເສີນ ແຫ່ງຣັດ South Australia ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເຕືອນການຖືກຕັດຂາດ ແກ່ເມືອງ Ponde, ຊຶ່ງຢູ່ປະມານ 100 ກິໂລແມັດ ທາງຕາເວັນອອກ ຂອງເມືອງ Adelaide, ຫລັງຈາກເຂື່ອນກັ້ນນ້ຳໄດ້ເກີດພັງລົງໃນ ວັນອາທິດ.
SES ໄດ້ກ່າວວ່າ ພັຍນ້ຳຖ້ວມ ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຖືກຕັດຂາດແລະອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຖນົນ Weidenhoper Road, Skinner Road, Reserve Parade, Kenny Road ແລະ Ponde Landing Road.
ມີຄໍາເຕືອນ 13 ຂໍ້, ລວມທັງການເຕືອນການຍົກຍ້າຍ ຫົກຂໍ້ສໍາລັບ Upper River Murray, Lower River Murray, Overland Corner Hotel, Walker Flat, Renmark Riverbend Caravan Park ແລະ Murray Caravan Park, ຊຶ່ງຖືກປະກາດໃຊ້ໃນປະຈຸບັນຢູ່ທົ່ວຣັດ.
ຣັຖບານ ຂອງຣັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ແມ່ນໍ້າ Murray ມີ ຄວາມ ກວ້າງ ປະມານ 150 ແມັດ ເມື່ອເຂົ້າໄປໃນເຂດ South Australia.
"ພາຍໃຕ້ສະພາບນໍ້າຖ້ວມໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນໍ້າ ມີຄວາມກວ້າງ ປະມານຫົກກິໂລແມັດ."
NSW SES ໄດ້ກ່າວວ່າ ພັຍນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ຍັງຄົງມີຢູ່ຕໍ່ໄປ ຕາມແມ່ນໍ້າ Murrumbidgee ທີ່ ເມືອງ Balranald.
ແມ່ນໍ້າ ອາດຈະຍັງຄົງສູງກວ່າ ລະດັບນໍ້າຖ້ວມໃຫຍ່ ຈົນຮອດເດືອນທັນວາ.
Western Australia ໄດ້ອອກຄໍາເຕືອນກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດສ່ຽງຕໍ່ໄຟໄໝ້ ສຳຣັບ ເຂດຝັ່ງທະເລຕາເວັນຕົກ ແລະເຂດຕາເວັນຕົກພາກກາງ ທີ່ຫ່າງຈາກທະເລ ຊຶ່ງເປັນເຂດສະພາບອາກາດສ່ຽງຕໍ່ໄຟໄຫມ້.
ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາ ໃຫ້ດໍາເນີນຕາມແຜນການ ຢູ່ລອດໄຟປ່າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ໃຫ້ທັນກັບການພະຍາກອນ ຫຼ້າສຸດຈາກ
ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຫຼ້າສຸດໂດຍການກວດກາ:
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນທີ່ເປັນອັນຕະຣາຍຕໍ່ຊີວິດ, ໂທຫາ Triple Zero (000). ໂທຫາ NSW SES ທີ່ເບີ 132 500 ແລະ Victoria Emergency Services ທີ່ເບີ 1800 226 226 ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ປະສົບກັບຄວາມເສັຍຫາຍຈາກພາຍຸ, ລົມ, ຫມາກເຫັບ ຫຼືຕົ້ນໄມ້ລົ້ມທັບ ແລະຖ້າຫາກວ່າງ່າຕົ້ນໄມ້ກໍາລັງຈະສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍແກ່ຊັບສິນຂອງທ່ານ ຫຼືຄວາມປອດພັຍຂອງບຸກຄົນ.
ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນນີ້ໃນພາສາອື່ນ, ໂທຫາຫນ່ວຍບໍຣິການແປພາສາ ທີເບີ 131 450 (ໂທຟຣີ-freecall) ແລະຂໍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂທຫາສາຍດ່ວນ VicEmergency Hotline.
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຫູຫນວກ, ມີປັນຫາທາງການໄດ້ຍິນ, ຫຼືມີຄວາມບົກພ່ອງໃນການເວົ້າ/ການສື່ສານ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫນ່ວຍບໍຣິການ National Relay Service ແຫ່ງຊາດ ທີ່ 1800 555 677 ແລະຂໍໃຫ້ພວກເຂົາໂທຫາສາຍດ່ວນ VicEmergency Hotline