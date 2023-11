ບົດສຳພາດທ່ານ ຫຸມພັນ ວົງພະຈັນ ຈາກ ສປປ ລາວ.





On the 26 October, Radio SBS, Lao program had a pleasure to have a chat with Mr. Houmphanh Vongphachan Deputy Director general of the Department of Energy management, Ministry of Energy and Mines from Laos who came to Sydney on a study/seminar tour on Energy market regulation and other aspects of energy such as Renewable and clean electricity.







SBS wishes to express its gratitude to the group and especially to Mr. Houmphanh Vongphachan to give us an opportunity to grant us an interview.



Mr. Houmphan Vongphachan (Red necktie) with the delegation and the Australian counterpart. ທ່ານ ຫຸມພັນ ວົງພະຈັນ (necktie ສີແດງ) ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັບຄນະ ຈາກ ສປປ ລາວ ແລະ ຄນະ ຈາກ ອອສເຕຣເລັຍ. Credit: Inthanongsone Inthavongsa. ໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ, ວິທະຍຸ SBS, Lao program ມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ໂອ້ລົມກັບ ທ່ານ ຫຸມພັນ ວົງພະຈັນ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ພະແນກຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈາກລາວ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມນະຄອນ ຊິດນີ ໃນການສຶກສາ/ສໍາມະນາກ່ຽວກັບລະບຽບການຕະຫຼາດພະລັງງານ ແລະ ດ້ານພະລັງງານອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ໄຟຟ້າສະອາດ.





SBS ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ຄະນະ ແລະ ໂດຍສະເພາະທ່ານ ຫຸມພັນ ວົງພະຈັນ ທີ່ຈະໃຫ້ໂອກາດແກ່ພວກເຮົາທີ່ຈະໃຫ້ການສໍາພາດແກ່ພວກເຮົາ.





ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ ສັກ ພູມີຣັຕນ໌ ຂ່າວ SBS News,



ຈັດທຳໂດຍ ສັກ ພູມີຣັຕນ໌ ວິທຍຸ SBS ພາກ ພາສາລາວ.





