ສ້າງຫມູ່ໃນອອສເຕຣເລັຍ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງ ມິດຕະພາບຂ້າມວັດທະນະທັມ.

ຈຸດສໍາຄັນ
- ຜ່ານມິດຕະພາບ ຂ້າມວັດທະນະທັມ ພວກເຮົາພົບຈະເຫັນຄວາມຄ້າຍຄື ກັນລະຫວ່າງປະສົບການ ການຍົກຍ້າຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
- Silos ທາງວັດທະນະທັມ (Cultural silos) ສາມາດກີດກັນ ບໍ່ໃຫ້ເຮົາເຂົ້າເຖິງ ຂໍ້ມູນສໍາຄັນ ໃນປະເທດໃຫມ່. ຂ້າມວັດທະນະທັມ ພວກເຮົາພົບຈະເຫັນຄວາມຄ້າຍຄື ກັນລະຫວ່າງປະສົບການ ການຍົກຍ້າຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
- ມິດຕະພາບຂ້າມວັດທະນະທັມ ໃຫ້ທັດສະນະໃຫມ່ ແລະເສີມສ້າງ ຄວາມຮູ້ສຶກ ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຮົາ.
- ການຈໍາກັດຕົວເຮົາເອງ ຢູ່ໃນແວດວົງວັດທະນະທັມດຽວ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເສັຍໂອກາດ ໃນການສ້າງຄວາມສໍາພັນ ທີ່ມີຄວາມຫມາຍທີ່ສຸດ ຂອງເຮົາ.
ຫມູ່ຂອງທ່ານ ມາຈາກແວດວົງວັດທະນະທັມ ຂອງທ່ານເອງບໍ່?
ປະສົບການ ການຍົກຍ້າຍອາດໂດດດ່ຽວ, ສະນັ້ນ ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາຈະຖືກດຶງດູດ ໄປຫາຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ເພື່ອການສນັບສນູນ ແລະມິດຕະພາບ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການກ້າວອອກໄປນອກຟອງວັດທະນະທັມ (Cultural bubble)ຂອງເຮົາ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະເສີມສ້າງ ຄວາມຮູ້ສຶກ ທີ່ມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ຂອງເຮົາ.
ມິດຕະພາບຂ້າມວັດທະນະທັມ ຍັງເນັ້ນເຖິງຄວາມຄ້າຍຄືກັນທົ່ວໄປ ຂອງພວກເຮົາ.
Dr Harriet Westcott ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານມິດຕະພາບ ແລະການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ກ່າວວ່າ "ເມື່ອຜູ້ຄົນມາອອສເຕຣເລັຍພວກເຂົາມັກຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄົນອື່ນຈາກປະສົບການ ຂອງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ.”
"ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ມີຮູບແບບແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງນັ້ນ ເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຄົນຍົກຍ້າຍ ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ແລະເສັ້ນທາງການຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຂອງຜູ້ຄົນອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ການຖາມ ຜູ້ຄົນກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງເຂົາ ອາດມີປໂຍດ-ແຕ່ມັນກໍສາມາດ ເປັນເລື່ອງກະທົບກະເທືອນຈິດໃຈໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ດັ່ງນັ້ນມັນອາດຈະເປັນ ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ສຶກໄວ ກ່ຽວກັບມິດຕະພາບ."
'Silo' ວັດທະນະທັມ (The cultural ‘silo’)
ພວກເຮົາຈະພົບຄວາມສະບາຍໃຈ ກັບຄົນພາຍໃນແວດວົງຊາດ, ວັດທະນະທັມ ຫຼື ຊົນເຜົ່າຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຄິດແບບດຽວກັນກັບທີ່ພວກເຮົາ – ແຕ່ກໍມີຂໍ້ເສັຍເຊັ່ນກັນ.
Professor Catherine Gomes, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສື່ສານ ໃນຊຸມຊົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ RMIT ເຕືອນວ່າ "ບັນຫາກໍຄື ທ່ານບໍ່ໄດ້ຂຍາຍອອກໄປໄກຈາກ silo ທີ່ທ່ານຕິດຢູ່ນີ້"
ໃນແວດວົງ silo ທ່ານຄິດແບບດຽວກັນກັບຂ້າພະເຈົ້າ. ສະນັ້ນ ເມື່ອກ່າວເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະທັດສະນະ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຊີວິດ ໃນປະເທດປາຍທາງຂອງທ່ານ. ສິ່ງທີ່ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ ກໍແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້. ນັ້ນກາຍເປັນບັນຫາ ເພາະວ່າ ທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈແທ້ໆ ວ່າທ່ານຈະໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດນີ້ ແນວໃດ. Catherine GomesCatherine Gomes
ນອກແວດວົງ silo ນັ້ນ ພວກເຮົາເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ ຕໍ່ການໃຊ້ຊີວິດ ຢູ່ໃນປະເທດປາຍທາງຂອງເຮົາ.
ນັກສຶກສາຕ່າງຊາດ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ລາຍງານຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ ທາງວັດທະນະທັມຫນ້ອຍລົງ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກ ຂອງການປັບຕົວທີ່ດີກວ່າ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າມີຫມູ່ເພື່ອນ ທ້ອງຖິ່ນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ Professor Gomes ໄດ້ຍິນ ນັກສຶກສາຕ່າງຊາດ ຊາວຈີນຫຼາຍຄົນ ລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ມີຫມູ່ນອກແວດວົງຄົນຈີນ.
"ພວກເຂົາເວົ້າສເມີວ່າ 'ແມ່ນແລ້ວ, ພວກເຮົາມີຄວາມພໍໃຈ ກັບປະສົບການ ຂອງນັກສຶກສາ ສາກົນ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ໜ້າເສັຍໃຈທີ່ສຸດ ແມ່ນພວກເຮົາ ບໍ່ມີຫມູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ'.
Make friends in Australia: the importance of cross-cultural friendships
"ແຕ່ເພື່ອຄວາມເປັນທັມຕໍ່ຜູ້ຍົກຍ້າຍ ຫຼາຍຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ຍົກຍ້າຍ ຊົ່ວຄາວ ມັນຍາກຫຼາຍ ທີ່ຈະຫາຫມູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ."
ການຫາຫມູ່ ແມ່ນເລື້ອງຍາກທີ່ຈະເຮັດ.
ຕາມທັມມະຊາດແລ້ວ ຄົນທ້ອງຖິ່ນ ຈະສ້າງຄວາມສໍາພັນຕັ້ງແຕ່ອາຍຸນ້ອຍ ແລະຢູ່ໃນແວດວົງວັດທະນະທັມ ຂອງຕົນເອງ.
ອະດີດນັກສຶກສາຕ່າງຊາວ ຊາດຣັດເຊັຍ Max Tkachenko ໄດ້ພົບກັບຄວາມເປັນຈິງ ທີ່ໂຫດຮ້າຍນີ້ ເມື່ອລາວມາຮອດ.
ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນຜູ້ອົບພະຍົບບາງຄົນ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນວ່າ ມັນເປັນສິ່ງຍາກ ທີ່ຈະເຂົ້າໄປ ໃນວົງສັງຄົມເຫລົ່ານັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈໃນຄວາມທ້າທາຍເຫລົ່ານັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຜ່ານສິ່ງນັ້ນມາແລ້ວ. Max TkachenkoMax Tkachenko
ທ່ານ Tkachenko ກ່າວວ່າ "ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງກ່າວວ່າ ການສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາກັດ ທີ່ກຳໜົດດ້ວຍຕົນເອງ ຂອງບາງຄົນເປັນ ຂໍ້ແກ້ຕົວທີ່ບໍ່ດີຫຼາຍ ສໍາລັບການຈໍາກັດຕົວເອງ."
Dr Westcott ກ່າວວ່າ ມິດຕະພາບແມ່ນຄວາມສມັກໃຈ ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນຢາກຈະເປັນເພື່ອນກັບເຮົາ.
"ມັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກ່ຽວກັບເຮົາ. ມັນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບ ຄວາມຈິງວ່າ ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ວ່າງ. ຖ້າເຮົາພຽງແຕ່ຮັກສາຄວາມຄິດ ທີ່ເປີດກວ້າງນັ້ນ ແລະປະຕິບັດຕໍ່ມັນ ຄືກັນກັບການເດີນທາງ, ເຮົາຈະພົບກັບຜູ້ຄົນ ທີ່ສົນໃຈໃນທີ່ສຸດ."
ລະເບີດ ຟອງວັດທະນະທັມ (Cultural bubbles)
ສິ່ງທີ່ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ Max Tkachenko ຊອກຫາມິດຕະພາບ ຢູ່ນອກແວດວົງວັດທະນະທັມ ຂອງລາວ ແມ່ນຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ແລະຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງມີ ຄວາມສໍາພັນທີ່ມີຄວາມຫມາຍ.
"ມັນຄ້າຍກັບ ເດັກນ້ອຍໃນຮ້ານເຂົ້າຫນົມ.” ລາວກ່າວ.
"ເຂົາເຈົ້າຢາກລອງທຸກຢ່າງ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງອອສເຕຣເລັຍ ທ່ານສາມາດມີຮ້ານເຂົ້າ ຫນົມວັດທະນະທັມ ຢູ່ໃນຖນົນດຽວກັນ, ສະນັ້ນ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຈໍາກັດຕົວເອງ?"
ຄໍາແນະນໍາຂອງລາວແມ່ນ: ອອກໄປລອງຊີມ.
People born and raised in Australia can exist in a cultural bubble too. Credit: SolStock/Getty Images
"ເມື່ອທ່ານຈໍາກັດຕົວທ່ານເອງ ໃຫ້ເຫຼືອພຽງພື້ນຖານ ວັດທະນະທັມຂອງທ່ານ.ທ່ານອາດຈະຂາດຄວາມສໍາພັນ ທີ່ມີຄວາມຫມາຍທີ່ສຸດ ບາງຢ່າງ ທີ່ທ່ານສາມາດພັດທະນາໄດ້."
ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ສາດສະດາຈານ Gomes ເປັນລູກຊອດ ເອເຊັຍ ແລະຢູໂຣບ (Eurasian), ທີ່ເກີດຢູ່ສິງກະໂປ. ເມື່ອນາງມາຮອດອອສເຕຣເລັຍ ນາງຈະສົນທະນາ ກັບທຸກຄົນ ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກນາງ.
ນາງກ່າວວ່າ ມັນກ່ຽວກັບການເຂົ້າໃຈຊຸມຊົນ ທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ ຊຶ່ງຕອນນີ້ ທ່ານໄດ້ກາຍມາເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງມັນ. ທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮູ້ຈັກສະຖານທີ່ນີ້ດີຂຶ້ນ.
"ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານມີຫມູ່ເພື່ອນ ທີ່ເປັນຊາວອອສເຕຣເລັຍ, ຄວາມຮູ້ສຶກ ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມນັ້ນ ກໍຍິ່ງຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານກໍາລັງມ່ວນຊື່ນ ກັບຄົນທີ່ຄືກັນກັບທ່ານ, ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຕົວທ່ານເອງໄດ້ຮັບປະສົບການ ຂອງສະຖານທີ່ ທີ່ທ່ານຢູ່, ພຽງແຕ່ວ່າ ທ່ານຍ້າຍຈາກປະເທດ ບ້ານເກີດຂອງທ່ານ ໄປບ່ອນທີ່ ມີທິວທັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫນ້ອຍຫນຶ່ງ ເທົ່ານັ້ນ.Max Tkachenko
ເມື່ອເວົ້າເຖິງການອອກຈາກແວດວົງ ວັດທະນະທັມ ຂອງພວກເຂົາ, ຜູ້ຄົນເວົ້າເຖິງຄວາມຢ້ານກົວ ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ທ່ານ Tkachenko ກ່າວ.
Being friendly and giving people the benefit of the doubt can go a long way to forming friendships. Credit: Lucy Lambriex/Getty Images
"ສິ່ງທີ່ທ່ານຢ້ານ ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງຈະຫຼຸດໄປ, ນັ້ນແມ່ນອີກດ້ານຫນຶ່ງ ຂອງຄວາມຢ້ານກົວ."
"ກ້າວຜ່ານຄວາມຢ້ານກົວ ແລະໄປຫາສິ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນ. ເຈົ້າພຽງແຕ່ຕ້ອງອອກໄປທີ່ນັ້ນ, ເວົ້າເລື້ອງຕລົກ, ເລີ້ມການສົນທະນາແລະອີກບໍ່ດົນ ມັນກໍບໍ່ສໍາຄັນ ວ່າຄົນນັ້ນ ຈະເກີດໃນອອສເຕຣເລັຍຫຼືເຂົາມາທີ່ນີ້."
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