Како да гледате ФИФА Светско првенство 2022 ВО ЖИВО и БЕСПЛАТНО на СБС

ГЛЕДАЈТЕ го секој натпревар од ФИФА Светското првенство 2022 ВО ЖИВО и БЕСПЛАТНО на SBS и SBS On Demand.





Направете ваш профил на SBS On Demand за да ги гледате сите 64 натпревари од Светското првенство во фудбал 2022 во живо и бесплатно во секое време на вашиот омилен уред.





Светското првенство на ФИФА 2022 започнува на 21 ноември 2022 година и ќе биде ексклузивно и бесплатно пренесувано на SBS во Австралија.





Сите 64 натпревари од Катар ќе бидат прикажани во живо и бесплатно, од кои осум натпревари ќе бидат пренесувани во живо на SBS VICELAND .





Кога започнува Светското првенство на ФИФА 2022?

Светското првенство во фудбал во 2022 година започнува на 21 ноември и ќе биде ексклузивно и бесплатно пренесувано на SBS во Австралија.



Светско првенство на ФИФА 2022, датуми и време

По церемонијата на свечентото отворањето на турнирот, следува натпреварот меѓу домаќинот Катар и противникот во групата Еквадор. Групната фаза продолжува се до последниот натпревар меѓу Србија и Швајцарија на 3 декември.



Групна фаза: 21 ноември - 3 декември

16-ет финални натпревари: 4 - 7 декември

Четврт-финални натпревари: 10-11 декември

Полуфинални натпревари: 14 - 15 декември

Натпревари за 3-то и 4-то место: 18 декември

Финале на Светското првенство: 19 декември

Гледајте Светско првенство на ФИФА 2022 на ТВ

The 2022 FIFA World Cup will take place in Qatar Source: Getty / Getty Images SBS и SBS VICELAND ќе бидат ексклузивен бесплатен дом за сите 64 натпревари, со вкупно 500 часа содржина на Светскиот куп на ФИФА што ќе се емитуваат на двата канали во текот на првенството.





Покрај покривањето во живо на сите 64 натпревари - од кои осум ќе бидат прикажани на SBS VICELAND - нашата понуда на содржини ќе ги вклучува дневните емисии за Светското првенство и ТВ-прегледите на ФИФА, одбрани интересни натпревари од поранешни Светски првенства и репризи на натпреварите од Катар 2022 година.





Многу натпревари ќе бидат во погодно времe за гледање за навивачите во Австралија, со тоа што седум натпревари во групната фаза треба да започнат во ударниот термин во 21 часот (AEDT) и 20 натпревари од групната фаза да започнат во 6 часот наутро (AEDT).



Дневни шоу емисии и посебни прегледи од Светското првенство на ТВ

Дневните емисии за Светскиот куп ќе бидат место кое ќе им овозможи на Австралијците да се запознаат со сè од Светското првенство на ФИФА за секој одигран натпревар.





Секоја подготвена епизода ќе биде преполна со акција, ќе вклучува ажурирани најнови моменти, прегледи, експертски анализи, ексклузивни интервјуа и гости, плус сите најнови вести, прегледи и реакции на терените од Катар, Австралија и ширум светот.





Дневните емисии посветени на Светскиот куп ќе се емитуваат од 17:30 часот (AEDT) секоја вечер на SBS, а ќе биде проследено со FIFA TV Preview Show. Понудата за VOD дигитално ќе биде достапна порано преку SBS On Demand.





Одбрани натпревари од Светските првенства на ФИФА





SBS On Demand ќе прикажува 25 најдобри натпревари од Светските првенства на ФИФА (25 classic FIFA World Cup matches) од 1986 до 2018 година за да и овозможи на публиката повторно да доживее некои од најдобрите натпревари одиграни на најголемата фудбалска сцена.





Поголемиот дел од класичните натпревари исто така ќе се емитуваат и на SBS и SBS VICELAND за време на Светското првенство.



Гледајте ФИФА Светско првенство во фудбал 2022 година преку SBS On Demand

Гледајте го Светското првенство бесплатно преку веб-страницата SBS On Demand , поврзаните телевизори или преку нашите апликации во Apple App Store и Google Play Store.





Тимот за Светскиот куп на SBS On Demand ќе ѝ обезбеди на публиката целосна понуда преку SBS на натпреварите од Катар, што опфаќа преноси во живо и на англиски и на арапски, целосни репризи, 25-минутни мини натпревари, 10-минутни продолжени прегледи и триминутни најинтересни моменти од сите 64 натпревари.





Плус, новата веб-страница на SBS Sport ќе биде вашиот дом за сите најнови моменти, интервјуа, видео прилози, вести, приказни, мислења и сите главни точки за разговор од Катар 2022 година.



Целосни репризи на секој натпревар

Нема да пропуштите ниту една минута од случувањата во Катар со целосни репризи на секој натпревар од турнирот и на англиски и на арапски, вклучувајќи ги студиските пред и пост емисии на ол-стар тимот на SBS.



25-минутни мини натпревари

Со оглед на временските ограничувања за гледачите, пакетите на одбрани најважни моменти на мини натпревари во траење од 25-минути ќе бидат исто така достапни за секој натпревар на првенството.



Најважни моменти во траење од 10-минути

Постигнувајќи совршена рамнотежа помеѓу триминутните прегледи и должината на мини натпреварите, 10-минутните продолжени прегледи на најинтересните моменти ќе бидат достапни преку SBS On Demand за сите натпревари на турнирот.



Триминутни прегледи на најинтересни моменти

Пакетите со најзначајни моменти ќе бидат достапни од секој натпревар од Катар 2022 година, при што гледачите ќе можат да го гледаат изборот на најдоброто од секој натпревар совршено обработен во триминутно видео преку веб-страницата на SBS Sport и SBS On Demand.



Како да креирате кориснички профил на SBS On Demand

Креирањето на кориснички профил на SBS On Demand е сосема бесплатно!





Едноставно:



Отворете ја апликацијата On Demand app / website Селектирајте Log in / Sign Up Одберете Create A New Account Create A New Account Впишете ги вашите детали, вклучително име, адреса, пол и година на раѓање Одберете Create Account – по што ќе добиете е-маил со потврда за вашиот нов профил на СБС Истражете го нашиот каталог со разновидни содржини и започнете со стриминг!

Како да ги гледате сите настани и натпревари од Светското првенство во фудбал 2022 ВО ЖИВО – Целосниот распоред на SBS

Monday, November 21

Opening Ceremony + Group A - Qatar v Ecuador





2:00am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









2022 FIFA World Cup tournament preview





10:30pm - 11:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group B - England v Iran





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Tuesday, November 22

Group A - Senegal v Netherlands





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group B - USA v Wales





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand









Group C - Argentina v Saudi Arabia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group D - Denmark v Tunisia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Wednesday, November 23

Group C - Mexico v Poland





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group D - France v Australia





5:00am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand









Group F - Morocco v Croatia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group E - Germany v Japan





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Thursday, November 24

Group E - Spain v Costa Rica





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group F - Belgium v Canada





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand









Group G - Switzerland v Cameroon





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group H - Uruguay v Korea Republic





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Friday, November 25

Group H - Portugal v Ghana





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group G - Brazil v Serbia





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand









Group B - Wales v Iran





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group A - Qatar v Senegal





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Saturday, November 26

Group A - Netherlands v Ecuador





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group B - England v USA





5.30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand









Group D - Tunisia v Australia





7:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group C - Poland v Saudi Arabia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Sunday, November 27

Group D - France v Denmark





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group C - Argentina v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand









Group E - Japan v Costa Rica





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group F - Belgium v Morocco





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Monday, November 28

Group F - Croatia v Canada





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group E - Spain v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Group G - Cameroon v Serbia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group H - Korea Republic v Ghana





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Tuesday, November 29

Group G - Brazil v Switzerland





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group H - Portugal v Uruguay





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wednesday, November 30

Group A - Netherlands v Qatar





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group A - Ecuador v Senegal





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









Group B - Wales v England





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group B - Iran v USA





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Thursday, December 1

Group D - Australia v Denmark





1:00am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group D - Tunisia v France





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









Group C - Poland v Argentina





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group C - Saudi Arabia v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 2

Group F - Croatia v Belgium





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group F - Canada v Morocco





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









Group E - Japan v Spain





5am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group E - Costa Rica v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 3

Group H - Korea Republic v Portugal





1.30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group H - Ghana v Uruguay





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









Group G - Cameroon v Brazil





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group G - Serbia v Switzerland





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 4

Round of 16 - 1A v 2B





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Round of 16 - 1C v 2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Monday, December 5

Round of 16 - 1D v 2C





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Round of 16 - 1B v 2A





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand





FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Tuesday, December 6

Round of 16 - 1E v 2F





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Round of 16 - 1G v 2H





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wednesday, December 7

Round of 16 - 1F v 2E





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Round of 16 - 1H v 2G





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Thursday, December 8

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 9

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand





FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 10

Quarter-Final - 1E/2F v 1G/2H





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Quarter-Final - 1A/2B v 1C/2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 11

Quarter-Final - 1F/2E v 1H/2G





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Quarter-Final - 1B/2A v 1D/2C





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Monday, December 12

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Tuesday, December 13

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wednesday, December 14

Semi-Final - QF2 v QF1





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Thursday, December 15

Semi-Final - QF4 v QF3





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 16

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 17

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 18

Third-Place Play-off - Semi-Final Losers





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Monday, December 19

Final - Semi-Final Winners





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







Schedule / timings are TBC, check your local guides



Listen with SBS Audio

Download the SBS Radio app Source: SBS

SBS Audio

All matches will be available in English and Arabic, with up to 2 additional languages streams via SBS Audio .



