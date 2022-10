Үерийн аюулд бэлэн байж, өөрийгөө аврах энгийн аргууд

Highlights Үертэй үед машин барьж огт болохгүй. 15 см ус байхад л машин урсаж, хөвөх аюултай.

Танд тусламж хэрэгтэй бол Онцгой байдлын албаны 13 25 00 дугаарын утсанд руу залгана уу

Таны амь насанд аюул учирсан бол 000 дугаарт залгана уу





LISTEN TO Оршин суух хөтөч: Ла Ниня байгалийн үзэгдлийн үеэр юу болдог вэ SBS Mongolian 05/01/2021 06:35 Play

Visit your local State Emergency Service (SES) website or Royal Life Saving Australia website



for more information on preparing for flooding events.





For your latest weather forecast and update, visit the Bureau of Meteorology website





If you require support in a flooded area, call SES by dialing 13 25 00.





Call 000 immediately if your life is in immediate danger.





For language support, call the national translating and interpreting service on 13 14 50 and ask for your designated agency.