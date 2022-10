The Great Potential of Learning Polish

Drodzy Polscy Rodzice oraz Przyjaciele Młodzieży!





Wykorzystajmy szansę, jaką naszym dzieciom daje Australia. Zapiszmy każde dziecko na język polski!





Język polski w Australii się liczy!





Język polski liczy się jak każdy przedmiot na poziomie ‘2-Unit’ do australijskiej matury (HSC) oraz wysoko przy punktacji na studia (20% ATAR plus na niektóre kierunki dodatkowe punkty za ‘band’ 6 lub 5 z drugiego języka).





Język polski brany jest pod uwagę przy staraniu się o pracę na konkurencyjnych stanowiskach..





Język polski znajduje się na szóstym miejscu głównych języków Unii Europejskiej.





Czy rzeczywiście doceniamy wagę języka ojczystego - naszego języka? Czy zdajemy sobie sprawę, że język jest jednym z głównych aspektów naszej kultury? On tę kulturę tworzy i także ją przekazuje.





Znajomość dodatkowego języka wpływa niezwykle pozytywnie na rozwój intelektualny dziecka. Zostało udowodnione, że język, podobnie jak i muzyka ułatwia połączenia pomiędzy obiema półkulami mózgu, w których zlokaliziowane są: emocje w jednej i praktyczne wykorzystanie wiedzy w drugiej. Od ilości tych połączeń zależy zawodowa i osobista pomyślność człowieka. O język należy dbać. Należy to czynić bezustannie i pilnować aby nie było za późno.





Uczenie się języka przebiega w dwojaki sposób – poprzez podświadome wchłanianie, nasiąkanie atmosferą w domu, w środowisku oraz poprzez systematyczne uczenie się tego języka. W naszym, emigracyjnym środowisku proces uczenia odbywa się za pośrednictwem szkoły sobotniej. Nie łudźmy się, nikt z nas nie jest w stanie nauczyć własnego dziecka tak, jak zrobi to szkoła.





Nasuwa się pytanie czy my, jako społeczność zrobiliśmy wszystko, żeby każde nasze, wychowane w polskiej rodzinie dziecko skorzystało z tej niepowtarzalnej możliwości jaką daje nam polska sobotnia szkoła. Niestety, ale nie! Zbyt często dobiegają do nas, nauczycieli głosy rodziców i samej młodzieży – szkoda, że nie wiedziałem, szkoda że nie wiedziałam, szkoda że nie zadbaliśmy, no przegapiliśmy ...





Polska szkoła nie tylko uczy języka i poszerza wiedzę o Polsce, ale także:





stwarza dziecku możliwość dodatkowego rozwoju intelektualnego

pomaga w nawiązaniu przyjaźni z dziećmi pochodzącymi z podobnych rodzin

zapewnia solidniejsze osadzenie w środowisku

pomaga dziecku w zdobyciu większej pewności siebie

W Sydney, na poziomie szkoły średniej nauka języka polskiego jest całkowicie bezpłatna. Każdy uczeń powinien mieć jedynie własny słownik. Klasy zlokalizowane są w Ashfield, Chatswood i w Liverpool.





Aby dziecko zapisać, należy wejść na stronę internetową: Saturday School of Community Languages – Enrolment





i wypełnic formularz ‘Enrolment Application Form’





Zapisywać mogą się uczniowie ze wszystkich szkół, tak publicznych jak i prywatnych. Nawet ci, którzy wcześniej nie chodzili do polskiej szkoły. Na każdym poziomie organizujemy bowiem przyspieszone kursy dla nowo przyjętych uczniów. Dla uczniów, którzy ze względu na odległość lub inne ważne powody nie mogą uczęszczać do szkoły w każdą sobotę, istnieje możliwość nauki korespondencyjnej.





Rok rocznie kilkanaścioro młodych dziewcząt i chłopców zdaje w Sydney maturę z języka polskiego. Zdecydowana większość z nich to dzieci już tutaj urodzone, niejednokrotnie pochodzące z mieszanych małżeństw. Egzamin maturalny z polskiego różni się w Australii bardzo od tego, jaki pamiętamy z Polski. Podobny jest do tutejszych egzaminów z innych języków.





Jako wieloletnia nauczycielka klas maturalnych języka polskiego oraz angielskiego (Newtown School of Performing Arts oraz Homebush Boys High School) pragnę podzielić się z Państwem ważnymi spostrzeżeniami:





Do tej pory, dla wszystkich naszych uczniów język polski był najlepiej zdanym przedmiotem maturalnym. Każdego roku zdecydowana większość otrzymuje najwyższą ocenę – ‘band 6’ – wynik ponad 90%.

A co najważniejsze - Język Polski się liczy! Liczy się jak każdy przedmiot na poziomie ‘2-Unit’ do australijskiej matury (HSC) oraz wysoko przy punktacji na studia (20% ATAR plus na niektóre kierunki dodatkowe punkty za ‘band’ 6 lub 5 z drugiego języka).

Uzyskanie równie wysokiej oceny, takiej jak z polskiego, z każdego innego przedmiotu wymaga niewspółmiernie większego wysiłku – często jest to wręcz niemożliwe, ze względu na dużą konkurencję.

Znajomość języka polskiego nawet na średnim poziomie wpływa dodatnio na wyniki z języka angielskiego. Cały szereg pytań dotyczących analizy tekstów brzmi tak samo w każdym z języków.

Sukces rodzi sukces. Doświadczyłam tego wielokrotnie u moich uczniów. Pozytywna ocena z polskiego podnosi pewność siebie i mobilizuje ucznia do intensywniejszego wysiłku w pozostałych przedmiotach.

Udokumentowana oficjalnym egzaminem znajomość drugiego języka stwarza dużo większe możliwości uzyskania dobrej pracy w Australii oraz w Europie.

Przebywanie w gronie rówieśników o podobnej kulturze wpływa niezwykle dodatnio na rozwój psychiczny młodego człowieka.

Do matury z języka polskiego można się przygotować. Należy jednak jak najwcześniej zapisać syna czy córkę do szkoły.

Zwracam się do Państwa, polskich rodziców, bo tylko od Was zależy jak potoczą się dalej losy polskiego szkolnictwa w Sydney i w całej Australii. Tu nie chodzi o mnie. Ja swoje już osiągnęłam. Wychowałam czworo własnych dzieci i kilka generacji uczniów. Otrzymałam za to podziękowanie od władz (tutejszych - Order of Australia; polskich – Medal Zasłużony dla Polskiej Kultury, Krzyże: Złoty i Kawalerski). Zanim jednak spocznę na emeryturze, chciałabym mieć przekonanie, że język polski będzie się tutaj rozwijał. Że nie podzieli on losów innych języków, które zostały ostatnio skreślone z przedmiotów maturalnych ze względu na malejącą liczbę kandydatów.





Zapiszmy więc każde dziecko do polskiej szkoły! Wykorzystajmy szansę, jaką naszym dzieciom daje Australia. Zadbajmy, aby za pieniądze polskiego podatnika uczyły się także polskie dzieci.