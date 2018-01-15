SBS Polish

'Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy' w Melbourne

SBS Polish

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Pozna, 14.01.2018. Kwestujacy na Starym Rynku w Poznaniu w ramach 26. Finalu Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy, 14 bm. Source: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 15 January 2018 at 3:40pm
By Anna Sadurska
Source: SBS
Available in other languages

W niedzielę 14 stycznia w całej Polsce ale I w Melbourne I w Perth grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Jak wygladał final w Melbourne mówi organizator o Lucyna Bąk

Published 15 January 2018 at 3:40pm
By Anna Sadurska
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Kasia Lisaj (2).jpg

Polski Festiwal@Fed Square 2022

Stop war in Ukraine.

The situation in Ukraine - summary 28 October 2022

Ukraine becomes a candidate for EU membership

The situation in Ukraine - summary 26 October 2022

Vechi Acum.jpg

'Vechi Acum' in Australia...