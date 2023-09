Sydney: 552 kg of cocaine found hidden in banana pulp from Brazil

Um homem de 68 anos, de Forestville, bairro ao norte de Sydney, foi preso na sexta-feira, 16 de outubro, na sua casa, e vai a julgamento. A penalidade máxima para este crime é prisão perpétua.





Ele compareceu à Corte Local Central de Sydney na sexta-feira e responde ao processo detido, voltando à Corte no dia 16 de dezembro.





A apreensão foi resultado de uma operação conjunta - a Operação Stalwart - desde setembro deste ano, entre o Departamento de Investigações Internas dos Estados Unidos, que informou a Austrália do carregamento suspeito, a ABF/Força da Fronteira Australiana e Polícia Federal da Austrália.





Agentes da ABF examinaram o carregamento - um contêiner refrigerado - que chegou a Sydney no dia 21 de setembro com quase 2000 caixas de polpas de várias frutas. 275 destas caixas eram de polpa de banana.





Os agentes viram anomalias nestas caixas e aí descobriram a cocaína, escondida dentro dos sacos de polpa de banana. Investigadores da cena do crime da Polícia Federal entraram em ação para remover toda a cocaína e para reconstruir o carregamento, para que a mercadoria fosse entregue e a investigação continuasse.





As caixas de polpa de banana foram entregues a um grande depósito no sudoeste de Sydney.





Nas duas semanas seguintes, um homem de 68 anos recolheu139 caixas de polpas de banana e tentou achar a cocaína escondida nelas.



Durante a operação de busca e apreensão na casa do suspeito, a polícia encontrou vários telefones, um laptop, sacos plásticos de polpa de banana, uma caixa de polpa de banana, uma caixa de pedras verdes que acredita ser esmeraldas e cinco lingotes de prata, de um quilo cada um.

O Superintendente da Polícia Federal, detetive Geoffrey Turner, disse que as restrições na fronteira com a pandemia do COVID-19 não evitaram que grupos criminosos tentassem métodos diferentes de trazer drogas para a Austrália, e fez um alerta aos usuários de cocaína:





“Para aqueles que pensam que a cocaína pode não fazer mal e é parte do mundo das festas - lembrem isso: a cocaína é um estimulante poderoso, que cria dependência, e que chega até a Austrália através de uma cadeia de violência e exploração, e cada vez que você usa cocaína está alimentando esta destruição e forrando os bolsos do crime organizado."





Não é a primeira vez que esta tática é usada para o tráfico de drogas.





No dia 11 de agosto deste ano, em Portugal, no porto de Sines, a Polícia Judiciária apreendeu 400 quilos de cocaína, do Brasil, escondida numa carga de polpa de morango, num contêiner refrigerado.





Poucos dias antes, também em Portugal, a Polícia Judiciária apreendeu 375 quilos de cocaína num contêiner que transportava bananas, em Lisboa, e deteve quatro cidadãos nacionais entre os 33 e os 56 anos de idade.