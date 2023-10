As startups brasileiras presentes no SXSW Sydney 2023

A South by Southwest (SXSW) é uma das maiores feiras de tecnologia do mundo. Sediada em Austin, no Texas, ela começou sua expansão internacional por Sydney, que sedia o mega-evento ao longo desta semana.





O festival há décadas junta o que há de mais avançado na tecnologia contemporânea com atrações culturais e games do primeiro escalão mundial. O circo está armado até domingo 22 em Darling Harbour, Haymarket e Chippendale, no centro da cidade.





No lado cultural, o músico americano Chance the Rapper, o criador da série BlackMirror, Charlie Brooker, e as atrizes australianas Naomi Watts e Nicole Kidman são palestrantes e participantes entre os 1200 eventos, entre shows, exibições de filmes, palestras e apresentações sobre inovação.





Do lado tecnológico, a promessa é de apresentação de carros voadores, gadgets de última geração que em breve estarão na sua casa e oportunidades para empresas de tecnologia de ponta tatearem o mercado e fecharem negócios.





Sabendo do potencial da mega-feira, o consulado do Brasil em Sydney, em parceria com o Sebrae, a instituição brasileira de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, fez a ponte para trazer startups a Sydney.





As duas startups brasileiras que estão em Sydney através desta parceria do Ministério das Relações Exteriores com o Sebrae são a Nun Tecnologias Sustentáveis, com sede em Porto Alegre, e a Hauseful, baseada em Florianópolis - esta última através de seu braço australiano, a Properfy.



As fundadoras da Nun Tecnologias Sustentáveis: Irene Külkamp Guerreiro, Roberta Riéffel e Simone Berlitz. Conversamos com os representantes delas que estão presentes para o evento.





Nesta reportagem de áudio, conversamos com a farmacêutica Simone Berlitz, uma das fundadoras da Nun Tecnologias Sustentáveis. Ela mostra como aestá na crista da onda da conversa tecnológica do século 21, aliando a economia circular à nanotecnologia.



Os fundadores da Houseful: Leandro Gava Destro, Robson Madalosso, Pablo Ramirez e Carlos Schneider. Também conversamos com Fernando Melo, responsável pela internacionalização da Houseful, e um dos fundadores da Prpoperfy, o braço australiano da startup. Sua descrição mostra a empresa como uma espécie de uber imobiliária.



Fernando Melo, responsável pela internacionalização da Hauseful. Também conversamos com o cônsul Leonardo rabelo, que fala sobre as oportunidades para as empresas brasileiras no mega-evento, que terá mais edições em Sydney pelos próximos anos.





Para ouvir, clique no 'play' desta página, ou ouça no perfil da SBS Portuguese no seu agregador de podcasts preferido.