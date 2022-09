Ataque à família de Sérgio Conceição choca o futebol português

Mulher do treinador do FC Porto e dois filhos foram apedrejados quando saiam de carro do Estádio do Dragão, como nos relata o Correspondente da Rádio SBS em Portugal, Rui Viegas.





Tudo aconteceu após a derrota dos ‘dragões’ (0-4) frente aos belgas do Club Brugge, num desafio a contar para a Champions League.





A polícia garante já ter identificado os autores do acto criminoso e remetido as provas para as autoridades judiciárias.





