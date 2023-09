Até sempre, seu Marinho Peres

Entre os brasileiros com maior glória como treinadores de futebol no futebol português estão Otto Glória, Scolari, Carlos Alberto Silva e Marinho Peres.





O Belenenses acaba de lembrar que os associados, em 2019, no centenário do clube, elegeram Marinho Peres como o treinador do centenário, ou seja, o melhor dos primeiros 100 anos do clube.





Em Portugal, Marinho Peres comandou o Vitória de Guimarães, o Sporting, o Marítimo e o Belenenses.





Ganhou a prestigiada Taça de Portugal, em 89, com o Belenenses.





No Restelo, o estádio do Belenenses, lê-se hoje em homenagem de despedida “Até sempre, seu Marinho”.





Mario Peres Ulibarri, mais conhecido por Marinho Peres, nasceu no Brasil em 1947 e fez praticamente toda a carreira de futebolista no Brasil, em vários clubes, com exceção de uma passagem pelo Barcelona em 1974/75, tendo ainda representado a seleção canarinha em 15 ocasiões. Pendurou depois as chuteiras em 1981.





A notoriedade que conquistou em Portugal advém do seu trajeto como treinador, onde chegou em 1986 para orientar o Vitória de Guimarães durante uma temporada - voltaria ao Minho em 1992/93. Seguiram-se passagens em duas ocasiões diferentes pelo Belenenses (1987-89 e 2000-03), o clube onde ganhou estatuto de lenda e ao serviço do qual, para além de conquistar a Taça de Portugal em 1988/89, foi terceiro classificado no campeonato da época anterior. Orientou também o Sporting (1990-92) e o Marítimo (1996/97).





Marinho Peres estava internado num hospital em Sorocaba (SP), com pneumonia e complicações cardíacas e renais, após ter sofrido há quatro anos um AVC.





Como jogador, Marinho, revelado pelo São Bento de Sorocaba, impressionou pelo vigor físico e ótima técnica, formando uma dupla de zaga praticamente imbatível ao lado do chileno Figueroa no Internacional.





Sempre zagueiro eficiente, jogou ao lado de Pelé no Santos e de Cruyff no Barcelona.





Foi capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1974, quando o Brasil foi quarto classificado.