Austrália lança 'passaporte da vacina' para viagens internacionais: veja aqui como tirar o seu

O certificado internacional de vacinação para Covid19 estará disponível para portadores de passaporte australiano e portadores de visto australiano, anunciou o governo federal.





A prova de que o portador foi totalmente vacinado para a Covid 19 poderá ser solicitada a partir de amanhã, 19 de outubro, pelo aplicativo MyGov. O certificado será escaneado por oficiais de fronteira na chegada ao país de destino. Alguns países exigirão prova de vacinação outros não. Source: Getty Images/urbazon Como funciona o passaporte da vacina?





O certificado apresenta um código QR para provar que o portador foi vacinado com duas doses da vacina para a Covid-19 disponíveis na Austrália. A tecnologia é compatível com aplicativos semelhantes para viagem e tem acesso ao registro de vacinação do portador.





Para ser elegível, você precisa ter um comprovante de vacinação dupla para a COVID-19 e um passaporte válido.





O certificado internacional de vacinação será escaneado por oficiais de fronteira na chegada ao país de destino. Alguns países exigirão prova de vacinação dos australianos, enquanto outros, como o Brasil, não.





A ministra das Relações Exteriores, Marise Payne, disse que a tecnologia de selo digital anti-falsificação do documento está entre as mais avançadas do mundo.





"O lançamento do certificado internacional de vacinação é um passo fundamental para reabrir com segurança as fronteiras internacionais e apoiar a recuperação econômica da Austrália.





"O certificado internacional atende ao novo padrão global especificado pela Organização da Aviação Civil Internacional e está em conformidade com a orientação da Organização Mundial da Saúde", disse a Ministra.





Os interessados podem obter o certificado internacional gratuito usando sua conta do Medicare através do myGov ou do aplicativo Medicare Express. "A última coisa que o governo quer é que os australianos que viajem para fora do país fiquem presos no exterior porque não podem provar que foram vacinados," diz Ministro Source: AAP Quando os australianos podem viajar para o exterior novamente?





No início deste mês, o primeiro-ministro Scott Morrison anunciou que as restrições de fronteira internacional da Austrália começariam a diminuir a partir do início de novembro para os australianos totalmente vacinados. A partir daí espera-se que o país atinja uma taxa de vacinação dupla de 80 por cento.





O governador de NSW, Dominic Perrottet, anunciou que a quarentena será cancelada para passageiros que chegam de voos internacionais mas que estejam totalmente vacinados a partir de 1º de novembro.





A decisão elimina a necessidade de os viajantes ficarem em quarentena de hotel, o que faz com que dezenas de milhares de australianos fiquem presos no exterior por causa de limites rígidos de voos.





Tenho que estar totalmente vacinado para viajar para o exterior?





Em novembro, apenas australianos totalmente vacinados poderão viajar para o exterior sem precisar obter uma isenção.





Crianças menores de 12 anos e aquelas que não podem ser vacinadas por razões médicas também poderão viajar para o exterior sem isenção, de acordo com o Departamento de Assuntos Internos.





Embora muitos países provavelmente exijam que os viajantes apresentem o ‘passaporte da vacina’, nem todos vão exigi-lo.





O Ministro do Trabalho, Stuart Robert, disse que o passaporte da vacina ajudaria os australianos a terem acesso imediato à documentação, caso precisem.





