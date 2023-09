COVID-19 na Austrália hoje: "Estamos liderando a saída da nação da pandemia", diz governador de NSW. Victoria libera vacinas mRNA para todas as idades

NSW reabre com pedido de cuidado pelo governador

Nova Gales do Sul/NSW





Nova Gales do Sul registrou 496 novos casos de transmissão local de COVID-19 e oito mortes em 24 horas. Dois novos casos foram registrados em quarentena.





O estado suspendeu as restrições depois de mais de cem dias em lockdown, com academias de ginástica, cafeterias, restaurantes, lojas e salões de cabeleireiros com permissão para reabrir.





O governador Dominic Perrottet pediu que onde for possível, que seja conferido nos estabelecimentos comerciais se a informação de vacinação fornecida pelos clientes está correta.





As restrições custaram à economia do estado cerca de A$1 bilhão por semana. O governador disse que foi identificada uma escassez de mão de obra em Nova Gales do Sul.





Dominic Perrottet disse estar trabalhando junto ao governo federal para antecipar a data de reabertura das fronteiras internacionais no estado. “Nós não podemos viver aqui num lugar isolado do outro lado do mundo, nós queremos que os australianos que estão fora possam retornar para cá.”





Clique aqui para agendar hoje o seu horário de vacinação.





Victoria





Victoria registrou 1.612 novos casos de transmissão local de COVID-19 e oito mortes de ontem para hoje. 677 pessoas estão hospitalizadas, 133 delas na UTI e 94 utilizando respiradores mecânicos.





81 mil doses de vacinas foram distribuídas no estado no domingo.





Autoridades fazem um apelo para que as pessoas mais jovens convençam seus familiares a se vacinar.





O Secretário da Saúde de Victoria, Martin Foley, disse que as vacinas mRNA (que utilizam a tecnologia de RNA mensageiro), Moderna e Pfizer, estarão agora disponíveis para pessoas de todas as idades no estado. Victoria lançou uma nova campanha de conscientização da vacinação chamada “Vacina é o ticket”, antecedendo o seu plano de reabertura.





Encontre aqui um centro de vacinação próximo de você.





Território da Capital Australiana/ACT





Foram registrados 32 novos casos de transmissão local de COVID-19 no Território da Capital Australiana nas últimas 24 horas. 97.8% da população do território com 12 anos ou mais já recebeu a primeira dose da vacina.





Clique aqui para agendar seu horário de vacinação.





Últimas 24 horas na Austrália





Queensland não registrou nenhum novo caso de transmissão local de COVID-19 de ontem para hoje.

Quarentena, viagens, clínicas de teste e pagamento do Auxílio Pandemia







Os requisitos de quarentena e testes da COVID-19 são definidos e aplicados pelos governos em cada estado e território:



Nova Gales do Sul/NSW- Viagem e transporte e Quarentena



Território da Capital/ACT - Transporte e Quarentena



Território do Norte/NT- Viagem e Quarentena



Queensland - Viagem e Quarentena



Austrália do Sul/SA - Viagem e Quarentena



Tasmânia - Viagem e Quarentena



Austrália Ocidental/WA - Viagem e Quarentena





Se você deseja viajar para o exterior, pode solicitar uma isenção online. Clique aqui para obter mais informações sobre as condições para deixar a Austrália. Existem medidas temporárias para voos internacionais que são regularmente revisadas pelo governo e atualizadas no site do Smart Traveler .













Clínicas de teste em cada estado e território:









Pagamento do Auxílio Pandemia em cada estado e território: