Notícias da Austrália e do Mundo | 10 outubro 2021 | SBS Portuguese

Os casos diários de Covid em Victoria continuam batendo recordes nacionais, como ontem, com 1.965 novas infecções e mais cinco mortes neste sábado.





Hoje, domingo, Victoria registrou um pouco menos do que ontem: foram 1,890 novos casos, e 5 mortes.

O governo do estado planeja agora atrair 2.000 médicos e enfermeiros do exterior, para ajudar na resposta à pandemia.





O ministro federal das finanças, Simon Birmingham, apoiou a iniciativa:





"We would ordinarily expect to see international nurses and doctors seeking to migrate to Australia, to work in Australia. That is the ordinary course of events. Of course, closed borders have made that a little harder during the course of COVID-19 so it's very welcome we're now in a position to be able to prioritise these skilled individuals to come to our country and we look forward to them working in our health system and alongside our health professionals."





Um confinamento de sete dias começou na cidade de Murray River de Mildura, em resposta a um rápido crescimento de casos, indo de um único caso, há uma semana, para 37 infecções ativas em várias famílias.





Um membro da tripulação de uma companhia aérea da Virgin também testou positivo para o vírus, com alertas para pessoas em seis voos de e para Melbourne nos dias 4 e 5 de outubro.





E em uma mudança na resposta contra a Covid no estado, a vice-secretária do Departamento de Saúde, Kate Matson, disse que os contatos secundários próximos não serão mais obrigados a fazer quarentena.





"A test message will be sent to our 16,000 secondary close contacts this weekend, to advise them of this change and to release them from quarantine, and our public facing information on our website will be updated accordingly. Again there's a very important difference between someone who is known to have come into contact with a confirmed case and then someone who's come into contact with that primary close contact. And the risk is different."





E o governo de Victoria anunciou um pacote de apoio de 15 milhões de dólares para o setor criativo do estado.





O Ministro das Indústrias Criativas, Danny Pearson, disse que o dinheiro será um apoio vital ao setor, enquanto o estado começa lentamente a se reabrir.





"So throughout this pandemic our creative sector has just shown such incredible resilience in the face of adversity. Keeping many of us inspired, entertained, despite the challenges of venue closures, cancellations and lost work. And they have an important role to play in our social, cultural and economic recovery of our state."





_________________________________________________________





Uma alta oficial da Polícia de Victoria pediu demissão após expressar publicamente suas objeções à aplicação das restrições impostas pelas medidas de confinamento no estado.





A ex-sargento em exercício Krystle Mitchell fez os comentários vestida com uniforme da polícia, em um vídeo em um site de mídia social anti-lockdown.





Nele, ela diz que a maioria dos policiais que ela conhece e que trabalham na linha de frente não acredita ou não quer cumprir as ordens do chefe de saúde.





Houve confrontos pesados entre a polícia e os manifestantes anti-lockdown em Melbourne nas últimas semanas.





Krystle Mitchell alegou ser a fundadora de um grupo de policiais que se opõe à vacinação obrigatória da força.

Ela está sendo investigada pelo Comando de Padrões Profissionais da Polícia de Victoria.





Ela disse que a consequência dos seus atos seria ser demitida, por isso resolveu pedir demissão ela mesma, antes:





"The consequences of me coming out publicly would be dismissal, so I'm choosing to quit and I'm quitting because I can't remedy in my soul anymore the way in which the organisation I love to work for is being used and the damage that it's causing in the reputation of Victoria police and the damage it's causing to the community."





Em um comunicado, a polícia de Victoria disse que os comentários de Mitchell "de forma alguma" refletem o ponto de vista doa organização.





____________________________________________





O governador de Nova Gales do Sul alertou que o número de casos e hospitalizações relacionadas à Covid-19 vão aumentar à medida que o estado começar a reabrir a partir desta segunda-feira.





Foram registrados neste domingo 477 novos casos de covid-19 e 6 mortes.

Ontem, sábado, Nova gales do sul registrou 580 novas infecções e 11 mortes, à medida que o número de casos continua a cair e as taxas de vacinação aumentam.





O estado está perto de ultrapassar 90 por cento da população elegível a receber pelo menos a primeira dose da vacina Covid-19, com 71,5 por cento totalmente imunizados.





O governador Dominic Perrottet diz que apesar da alta taxa de vacinação, aqueles que ainda não foram imunizados devem fazê-lo o quanto antes.





"Naturally we will see as New South Wales opens up, case numbers increase, and hospitalisations increase. That is a natural part of opening up. And that's why we've done this in a safe way, and ensured that we haven't done so until we've had that vaccination rate where we wanted it to be. "





A diretora de saúde, Kerry Chant, respondeu às alegações de que Perrottet deixou de lado seu conselho ao fazer mudanças nos planos de reabertura do estado.





"No. Not at all. I would just like to say that I had the opportunity to brief the Premier. I think the briefing went for well over an hour of almost two. Presented to crisis cabinet in the usual way. And as I respect Government's decisions around multiple inputs. But I also note that some of the changes are clearly very low risk."





____________________________________





Neste sábado, o Território da Capital/ACT registrou outras 25 novas infecções locais de Covid-19.





Doze dos novos casos estão relacionados, mas apenas nove estavam em isolamento durante período de infecção.





Mais de 97 por cento das pessoas com 12 anos ou mais receberam pelo menos uma dose da vacina Covid-19, tornando o território um líder mundial em taxas de imunização.





O ministro-chefe Andrew Barr falou sobre os planos para a reabertura das divisas do território.





"We can look with great certainty at December and say that every expectation is that borders would be open in December so people can definitely make Christmas and summer holiday plans for Christmas and summer holiday plans based on their current vaccination rates. It's the period between 15 October and the first of December that I think things will be done in stages."





______________________________________________________________________________________________





Os Estados Unidos planejam aceitar visitantes internacionais que tenham recebido uma das seis vacinas aprovadas pelos órgãos reguladores dos EUA ou listadas para uso emergencial pela Organização Mundial de Saúde.





No mês passado, a Casa Branca declarou que as restrições às viagens diminuiriam para visitantes de 33 países em novembro, mas na época não revelou quais vacinas seriam autorizadas.





Alguns países pressionaram o presidente Joe Biden para permitir as vacinas aprovadas pela OMS, uma vez que as vacinas autorizadas da Food and Drug Administration dos EUA não são aplicadas em todos os lugares.





Os novos requisitos da vacina COVID-19 serão aplicáveis a quase todos os estrangeiros que estejam viajando para os EUA.





______________________________





O Brasil ultrapassou 600 mil mortes por COVID-19, tornando-se o segundo país do mundo depois dos Estados Unidos a ultrapassar esse triste marco.





O presidente Jair Bolsonaro tem sido amplamente criticado por seu fracasso em implementar medidas adequadas, sendo ele contra bloqueios, máscaras e cético em relação à vacinação.





Até o momento, 70 por cento da população elegível no Brasil recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a COVID-19.





______________________________





A Casa Branca ofereceu suas condolências às famílias das vítimas de um atentado suicida em uma mesquita xiita no norte do Afeganistão.





Pelo menos 46 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas no atentado contra uma mesquita lotada na cidade de Kunduz, durante as orações do meio-dia de sexta-feira.





Uma afiliada regional do Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pela explosão, que se acredita ser o ataque mais mortal desde que as tropas estrangeiras deixaram o Afeganistão no final de agosto.





A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, descreveu o evento como uma "enorme tragédia".





"Our heart goes out to the families who lost loved ones. We, of course, will continue to work in partnership with leaders in the region to work to get partners who stood by our side out of Afghanistan who want to depart. That's something that there's ongoing work on as we speak."





___________________________________________________________________________________________





Outro terremoto atingiu o estado Victoria, perto de Murrayville, na fronteira com a Austrália do Sul.







O Serviço de Emergência do Estado de Victoria confirmou um terremoto de magnitude 4,8, com profundidade de dois quilômetros e epicentro em Murrayville.





O registro aconteceu pouco antes das 4h da manhã deste sábado, apenas duas semanas após o maior terremoto da história do estado, no dia 22 de setembro.





O terremoto de magnitude 5,8 em Mansfield em setembro danificou edifícios e foi sentido em Melbourne e em Canberra, Sydney e Adelaide.





______________________________________________________________________________________________





No esporte, três homens foram multados e enviados de volta a Nova Gales do Sul por supostamente entrarem em Queensland para participar da Grande Final da NRL.





O trio, de 20 anos terá que pagar mais de 4 mil dólares cada pela suposta violação envolvendo declarações falsas na fronteira.