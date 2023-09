COVID-19 na Austrália hoje: NSW acelera reabertura, Victoria flexibiliza restrições na divisa

Victoria foca na vacinação de pessoas com deficiência

NSW alcança índice de 70% da população elegível totalmente vacinada

ACT a caminho de ter um dos maiores índices de vacinação do mundo

Victoria registrou 1.638 novos casos de transmissão local de COVID-19 e duas mortes de ontem para hoje.





A partir de hoje, “zonas vermelhas” que não estão em lockdown em NSW e no ACT estão sendo reclassificadas como “zonas laranjas”, o que permite que milhares de moradores de Victoria que estão nessas regiões possam pedir permissão para voltar ao estado .





A partir de amanhã, 8 de outubro, pessoas com deficiência podem se vacinar nos centros de vacinação do estado sem precisar fazer agendamento. Também serão lançados dez locais de vacinação para pessoas com deficiência nas regiões mais afetadas pelo surto.





Encontre aqui um centro de vacinação próximo de você.





Nova Gales do Sul/NSW





Nova Gales do Sul registrou 587 novos casos de transmissão local de COVID-19 e oito mortes em 24 horas.





O governador Dominic Perrottet anunciou mudanças no plano de reabertura do estado depois de Nova Gales do Sul ter alcançado o índice de 70% da população elegível totalmente vacinada.





A partir de segunda-feira, 11 de outubro, encontros de pessoas em casa vão dobrar para 10 visitantes, sem contar as crianças, e encontros ao ar livre vão ter o limite ampliado de 20 para 30 pessoas.





O número de participantes em cerimônias de casamento e funerais vai dobrar para 100. Piscinas cobertas vão reabrir.





Clique aqui para agendar hoje o seu horário de vacinação.





Território da Capital Australiana/ACT





Foram registrados 41 novos casos de transmissão local de COVID-19 no Território da Capital Australiana nas últimas 24 horas.





O ACT é a primeira jurisdição no país a ultrapassar o índice de 96% da população com 12 anos ou mais vacinada com a primeira dose.





Clique aqui para agendar seu horário de vacinação.





Últimas 24 horas na Austrália





Queensland teve mais um dia sem nenhum novo caso registrado de transmissão local de COVID-19.

