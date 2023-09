SBS dá início à revisão periódica de serviços multilíngues com consulta pública aberta a toda a comunidade

Quando a SBS teve início, em 1975, apenas oito idiomas eram contemplados no conteúdo multilíngue da emissora.







Mas isso era suficiente, segundo o Diretor de Conteúdo de Áudio e Linguagens da SBS, David Hua, para que houvesse celebração pelas ruas: "Quando um motorista de caminhão turco ouviu a rádio SBS e escutou sua língua nativa num veículo de comunicação australiano, ele saiu do caminhão e começou a dançar no cruzamento, de alegria."







46 anos depois, o conteúdo da SBS já é produzido em mais de 60 línguas em diversas plataformas. Mas o principal propósito se mantém o mesmo: servir às necessidades de uma Austrália multicultural e multilíngue. SBS Árabe24 é apenas um dos serviços multilíngues produzidos pela SBS. Source: SBS



Para fazer isso da melhor forma, A SBS realiza uma revisão periódica do conteúdo em outras línguas a cada cinco anos. O Instituto Australiano de Estatísticas é usado como principal ferramenta para essa revisão.







David Hua diz que o resultado do Censo 2021 tem data prevista para ser divulgado em junho do ano que vem. E declara: "Quando tivermos esse resultado, isso vai nos ajudar a informar quais serviços multilíngues serão oferecidos pela SBS a partir da evolução da comunidade. A SBS precisa estar de acordo com essa evolução e oferecer os serviços mais necessários às comunidades que servimos."







Acaba de ser lançada uma consulta pública de seis semanas para reunir opiniões sobre os critérios de seleção a serem usados na composição dos serviços multilíngues da SBS.







David Hua destaca que "também são levados em consideração os hábitos de consumo da nossa audiência - se pelo rádio, por podcasts ou meios digitais. A SBS precisa revisar esses serviços para ser o mais relevante possível para os australianos multiculturais e multilíngues." Mohammad Al-Khafaji, Chefe Executivo dos Conselhos das Comunidades Étnicas da Austrália, diz que é vital que a revisão atenda as comunidades novas e emergentes. Source: SBS News



De acordo com Mohammad Al-Khafaji, Chefe Executivo dos Conselhos das Comunidades Étnicas da Austrália, é vital que a revisão atenda às comunidades novas e emergentes que podem ser formadas por populações menores: "A SBS é realmente importante para quem está chegando na Austrália, para as comunidades de refugiados, especialmente para comunidades novas e emergentes. É claro que adoraríamos ver mais idiomas adicionados do que cortados. A diversidade cultural na Austrália está só crescendo e nós esperamos que o fundo do governo corresponda a isso para que a SBS possa fornecer línguas adicionais."





David Hua concorda que não é sempre que tamanho é o que importa: "É muito mais sobre as necessidades das comunidades e eu tenho muito orgulho da SBS, como uma emissora que presta serviço público, oferece conteúdo em várias línguas voltado para comunidades que podem ter apenas alguns milhares de falantes de um determinado idioma na Austrália."







Hakha Chin, idioma falado principalmente no estado Chin, na região oeste de Myanmar, foi um dos sete novos grupos de línguas adicionados à produção de conteúdo em 2018, após a última revisão, assim como mongol, kirundi, tibetano, karen, rohingya e telugu. Cung Khukzawn, produtor da SBS Hakha Chin, em estúdio da SBS em Melbourne. Idioma foi adicionado ao conteúdo produzido pela SBS em 2018. Source: SBS/Gareth Boreham



Davide Schiappapietra, Diretor de Conteúdo Multilíngue da SBS, diz que esse é um caldeirão em constante evolução: "Nossos serviços em outras línguas e sua composição devem refletir uma mudança contínua e a sociedade cada vez mais diversa que temos na Austrália. Obviamente o Censo é o pilar dos critérios que usaremos, principalmente para decidir como alocaremos os recursos para que os nossos serviços multilíngues melhor atendam as comunidades."







Mas é claro que como na maioria dos campos nesse tempo de pandemia, a COVID-19 vai interferir nessa revisão. O resultado do Censo deve refletir a extraordinária pausa na imigração por causa do fechamento das fronteiras, o que faz com que a tarefa de revisar os serviços multilíngues da SBS seja mais desafiadora.







O período de consulta pública começa nesta terça-feira, 5 de outubro e vai até 12 de novembro. Para ver a proposta dos critérios de seleção e submeter a sua opinião, clique aqui .