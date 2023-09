Dominic Perrottet será o novo governador de NSW após renúncia de Gladys Berejiklian

Dominic Perrottet foi eleito o líder do partido Liberal de Nova Gales do Sul, NSW, e o próximo governador do estado.







Ele ganhou do Secretário do Planejamento de NSW, Rob Stokes, em um votação realizada hoje na reunião do partido, após a renúncia de Gladys Berejiklian na semana passada.







Rob Stokes fez uma declaração em que deu os parabéns a Dominic Perrottet pela vitória, e disse que o novo governador de Nova Gales do Sul tem todo o seu apoio.

Dominic Perrottet disse estar honrado em liderar o estado nesse que será um novo capítulo: "Ser governador é uma grande honra, mas eu quero ser claro de que o trabalho que eu me comprometo a fazer a partir de hoje não é só de liderar Nova Gales do Sul, mas de servir todas as pessoas do nosso estado."







O Secretário do Trabalho de NSW, Stuart Ayres, vai se tornar o vice-líder, e Matt Kean, atual Secretário do Meio Ambiente, será promovido a tesouteiro do estado.