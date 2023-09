Notícias da Austrália e do Mundo | 6 de outubro de 2021 | SBS Portuguese

Paul Toole foi eleito o novo líder do Partido Nacional de Nova Gales do Sul, NSW, e vai se tornar o vice-governador do estado.







Melinda Pavey, que está há mais tempo no parlamento pelo partido, estava na expectativa de se tornar a primeira líder feminina do Nationals. Ela disputou o posto com o até então vice-líder Paul Toole, mas ele ganhou por 15 votos a 3.







O partido Nacional fez uma votação na manhã de hoje, após o líder John Barilaro ter anunciado sua renúncia. Bronnie Taylor será a vice-líder do Nationals.

Nova Gales do Sul tem um novo governador liberal, Dominic Perrottet, anunciado ontem, que assume o lugar de Gladys Berejiklian.







O estado registrou 594 novos casos de COVID-19 e 10 mortes em 24 horas. 67.7% da população elegível do estado está totalmente vacinada.















Victoria resgistrou 1.420 novos casos de transmissão local de COVID-19 de ontem para hoje e 11 mortes.







O Secretário da Saúde de Victoria, Martin Foley, disse que a maioria das pessoas hospitalizadas ontem não estavam vacinadas, mas que o índice de vacinação tem aumentado ao redor do estado.





Pelo menos quatro estudantes que fizeram o GAT, Teste Geral de Realização, de forma presencial nessa terça-feira testaram positivo para COVID. Um porta-voz do governo do estado confirmou que as escolas desses estudantes estão localizadas nas regiões norte e oeste de Melbourne.







O CFMEU, sindicato da construção civil, declarou que dezenas de novos casos detectados de COVID-19 tem relação com os protestos da categoria no centro de Melbourne contra a obrigatoriedade da vacina para o setor. O sindicato disse que vai excluir membros que tenham participado das manifestações.















O Território da Capital Australiana, ACT, registrou 28 novos casos de transmissão local de COVID-29 e uma morte nas últimas 24 horas, elevando para seis o total de mortes no território desde o início do surto atual da variante Delta da covid.

O ACT terá um investimento fiscal para sair do lockdown. O Ministro Chefe do território, Andrew Barr, entrega hoje o orçamento do território.







O orçamento de 2021/2022 seria entregue no dia 31 de agosto mas foi adiado por causa do surto da variante Delta da COVID-19 no território, que desencadeou em um lockdown de dois meses em Camberra.







É esperado um grande investimento, de mais de A$ 6 bilhões em infraestrutura, incluindo projetos voltados para o transporte e a segunda fase de investimento na rede de bondes elétricos de Camberra.







Mais de A$ 800 milhões serão destinados à infraestrutura de saúde, como o planejamento de um novo hospital ao norte de Camberra e um centro de pesquisa de câncer no Canberra Hospital.

















A polícia está investigando o incêndio de um carro em Mount Gambier durante a noite. A suspeita é de que tenha sido um ataque planejado contra a mulher que testou positivo para a COVID-19 no começo da semana.







Cinco bombeiros apagaram o incêncio, que destruiu o carro e atingiu superficialmente a casa. Ninguém estava na residência no momento do incêndio.







A mulher que é a dona do carro está em quarentena em um hotel em Adelaide com os filhos.







Mount Gambier está passando por uma semana de restrições depois que a infecção foi detectada.















O Tenente-General John Frewen, responsável pelo programa de vacinação contra a COVID-19 na Austrália, alertou para a diminuição do engajamento da população da Austrália Ocidental, WA, e de Queensland na vacinação contra a COVID-19.







A nível nacional, 57% da população elegível, com 16 anos ou mais, está completamente vacinada, mas esse índice está abaixo de 50% nos dois estados.







John Frewen disse ao Canal Nove de Televisão que a população de Queensland e WA não esteve exposta ao mesmo nível de urgência pela vacina como em outras partes do país.















Lisa de Vanna, segunda maior artilheira em jogos internacionais pela seleção feminina de futebol da Austrália, disse ter sofrido assédio e abuso sexual. Source: Ron Chenoy-USA TODAY Sports/Sipa USA



O órgão de Futebol da Austrália está pedindo que ex-jogadoras façam denúncias formais depois que a ex-jogadora da seleção feminina, Lisa de Vanna, abalou o esporte com sua declaração de abuso sexual.







De Vanna e a colega Rhali Dobson são as mais recentes esportistas australianas a levarem a público alegações de uma cultura tóxica durante as competições.







Lisa de Vanna disse que sofreu assédio sexual de outra mulher, abuso e assédio moral durante sua partida internacional de número 150 pelas Matildas.







A segunda maior artilheira da Austrália em partidas internacionais, De Vanna disse que os incidentes ocorreram desde que ela passou a fazer parte da seleção feminina jovem, quando tinha 17 anos de idade.















Outras notícias ao redor do mundo:







Relatório detalhando abuso sexual de 330 mil crianças por integrantes da igreja católica da França, incluindo três mil padres, nos últimos 70 anos, é entregue. Igreja expressa vergonha e horror.

A ex-funcionária do Facebook, Frances Haugen, testemunha no Senado nos Estados Unidos, após denúncias contra a empresa. Ela disse que o Facebook pode ser tão perigoso quanto útil.

Líderes talibãs se reuniram com oficiais do Reino Unido pela primeira vez depois que tomaram o poder no Afeganistão. O grupo busca sustentar a economia afegã que está perto de entrar em colapso.

Presidente russo Vladimir Putin diz que Rússia tem como objetivo reduzir emissões de gases de efeito estufa nos próximos 30 anos, em um ritmo mais rápido do que a União Européia.

Em Paris, Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, faz na Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento, OECD, um chamado aos países desenvolvidos para diminuir diferença entre ricos e pobres.

Antony Blinken se encontrou com o president francês Emmanuel Macron para buscar formas de superar uma possível ruptura a partir do novo acordo de segurança entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, AUKUS.

Líderes da União Européia se reúnem e discutem maior necessidade de autonomia e defesa da Europa, a partir de eventos como a retirada das tropas do Afeganistão e o fim do acordo bilionário entre França e Austrália.