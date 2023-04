Austrália libera cotas adicionais para programas de vistos qualificados em 3 estados

Destaques da notícia O Departamento de Assuntos Internos fez ajustes nas alocações estaduais para três estados.

Victoria recebeu mais 1.400 vagas para a categoria Skilled Nominated (subclasse 190).

A Austrália do Sul e a Tasmânia também receberam cotas extras para seus programas estaduais de nomeação.

Victoria recebeu mais 1.400 vagas para a categoria Skilled Nominated (Subclasse 190), enquanto a cota estadual para o visto Skilled Work Regional (Subclasse 491) foi reduzida na mesma proporção.





Com 12.900, Victoria tem o maior número de alocações para a categoria de visto Subclass 190 de todos os estados e territórios.





Explicando a lógica por trás da mudança, o ex-vice-secretário do Departamento de Imigração, Abul Rizvi, diz que os reajustes costumam ser feitos no final do ano financeiro, quando os governos desejam cumprir suas metas de admissão para o ano do programa.



Nesse caso, o governo Albanese está determinado a atingir a meta de migração de 195.000 imigrantes. Abul Rizvi, ex-vice-secretário do Departamento de Imigração.

"Eu suspeito que Victoria não teve indicações suficientes para o visto 491 e mais do que indicações suficientes para o 190. Por isso, eles realocaram essas vagas para o 190. Os governos fazem esses ajustes o tempo todo no final do ano financeiro para garantir que atinjam a meta."





Em março deste ano, o estado abriu seu visto Regional de Trabalho Qualificado (Subclasse 491) para candidatos que moram e/ou trabalham na região metropolitana de Melbourne.





Chamando isso de "grande mudança", o agente de imigração baseado em Melbourne, Jujhar Bajwa, disse à SBS que o novo critério faz parte do esforço do estado para preencher as vagas restantes alocadas para o ano do programa de imigração em andamento, que terminará em 30 Junho de 2023.



O Programa de Imigração Qualificada de Victoria para 2022-23 permanece aberto a aplicantes na região metropolitana de Melbourne. Credit: Unsplash/Weyne Yew "Há uma chance provável de que o estado tenha muitos lugares restantes em sua cota atual de alocações, e eles estão tentando acelerar o ritmo das indicações para permitir que o Departamento de Assuntos Internos processe as concessões de vistos antes do final de junho de 2023. ", disse Bajwa.





Victoria emitiu 9.657 convites para a subclasse 190 e 1.852 para a subclasse 491 de 1º de julho de 2022 a 31 de março de 2023.



Tasmânia

O Departamento também fez mudanças semelhantes nas cotas de vistos qualificados para o estado da Tasmânia para ajudar a administrar a "inesperada alta demanda de nominações para o visto 190 ".





“Nossa cota de nomeação da Subclasse 190 aumentou 150 lugares, enquanto nossa cota da Subclasse 491 foi reduzida na mesma quantidade”, afirma o site do Departamento.





A alocação final do ano do programa 2022-23 da Tasmânia é a seguinte:



Subclasse 190 Visto de Nominação Qualificado - 2.150 vagas

Visto Regional de Trabalho Qualificado Subclasse 491 – 2.100 vagas

A Tasmânia emitiu 1.433 convites para potenciais imigrantes para a subclasse 190 e 1.369 para a categoria subclasse 491 até 31 de março de 2023.



Austrália do Sul

A Austrália do Sul recebeu mais 800 vagas para seus programas de nomeação estadual, compostos por 300 vagas para a subclasse 190 e 500 para a subclasse 491.





O estado continua a priorizar as indicações para imigrantes qualificados:



com experiência em setores em demanda, como saúde, TI, educação, engenharia, agronegócio e comércio,

ou que podem trazer suas habilidades para setores em crescimento, como alta tecnologia/digital, saúde e ciências da vida, energia verde, defesa, espaço e segurança cibernética.

O estado emitiu 2.508 convites para futuros imigrantes para a subclasse 190 e 4.725 para a subclasse 491.