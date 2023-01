Brasil e países da América Latina criam vistos para atrair nômades digitais

Segundo dados atualizados do blog Nómada del Planeta, são 40 países no mundo que consideram o visto para trabalhadores remotos.





O Nómada del Planeta é um portal de referência para o nomadismo digital que todos os meses atualiza uma lista de destinos que oferecem vistos para esses profisionais.





A maioria dessas pessoas são freelancers ou empreendedores dedicados ao marketing digital, design gráfico, assistentes virtuais, tradutores, desenvolvedores de software ou fotógrafos.





O número de trabalhadores que são chamados de nômades digitais no mundo varia de acordo com as fontes disponíveis.





O portal Two Gateways Anywhere estima que existam 35 milhões de nômades digitais, dos quais quase 11 milhões estão nos Estados Unidos.





Segundo o portal Nomada del Planeta, os 6 países (Brasil, México, Colombia, Costa Rica, Equador e Panamá) adaptaram suas leis e condições para receber esse profissionais.





Por exemplo, o Itamaraty autorizou em julho de 2022 um visto para quem deseja trabalhar remotamente no território brasileiro.







Por sua vez, o governo do México estabeleceu desde 2015 que o visto de residência temporária é aplicável a estrangeiros que comprovem segurança financeira e vínculo familiar com um mexicano ou estrangeiro que tenha a condição de residente temporário ou titular de visto de residência temporária.





Assim como o Brasil, o governo colombiano é um dos que aprovou recentemente esse tipo de visto para cidades como Medellín.





Na Costa Rica, o visto para nômades digitais é conhecido como a subcategoria de imigração de permanência para trabalhador e provedor de serviços remotos. De acordo com a Direção Geral de Migração e Estrangeiros, o visto pode ser solicitado por um nômade digital que receba uma renda mínima de 3 mil dólares por mês.





Por sua vez, o Ministério do Turismo do Equador apresentou seu visto em abril de 2022 para nômades digitais optarem por uma residência legal por até dois anos, se mostrarem que trabalham ou prestam serviços para empresas ou pessoas no exterior e que seu trabalho eles será remoto.







Segundo a plataforma Viajantes Nômades Digitais, esse grupo geralmente é formado por mulheres profissionais que tiveram uma vasta experiência em trabalhos corporativos tradicionais e se sentem presas a uma rotina automatizada, mas querem experimentar outro estilo de vida.





No caso dos homens, muitos buscam começar do zero com um primeiro emprego remoto no setor de tecnologia.