Carol Solberg advertida, Robinho fora do Santos e Neymar passa Ronaldo na artilharia da seleção

O Superior Tribunal de Justiça desportiva do vôlei puniu a jogadora Carol Solberg com uma multa de mil reais convertidos em advertência por ela ter dito, ao vivo na televisão, "Fora Bolsonaro". O julgamento aconteceu na última terça-feira e a jogadora vai decidir se recorre ou não da sentença taxada pelo relator do caso de "educativa". A censura à manifestação da jogadora do vôlei de praia foi clara. Mas Carol disse aos seus julgadores que não se arrependeu do gesto de protesto.







Nesta sexta-feira, pressionado por todos seus patrocinadores, o Santos rescindiu o contrato que fez com o atacante Robinho. Condenado a nove anos de prisão pela Justiça Italiana, o jogador recorre na 2ª instância. Mesmo assim, foi revelada uma série de diálogos que ele manteve com outros amigos que participaram de um estupro de uma moça com origem albanesa em Milão, sete anos atrás. São escutas captadas pela polícia italiana onde Robinho fala abertamente do caso e diz ter feito sexo oral com a moça e garante que isso não é sexo.







Neymar já é o segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira. Na vitória por 4 a 2 sobre o Peru, na segunda rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, o atacante do PSG marcou três gols. Ele agora tem 64 tentos, dois a mais do que Ronaldo Nazário (62) e 13 a menos que Pelé, o maior goleador do Brasil em jogos oficiais.







Siga-nos no Facebook , Twitter e Instagram





As pessoas na Austrália devem ficar pelo menos a um metro e meio de distância dos outros. Confira as restrições em seu estado aqui.





Residentes na área metropolitana de Melbourne estão sujeitos às restrições do Estágio 4 e devem cumprir o toque de recolher entre 8h da noite até 5h da manhã. A lista completa de restrições está aqui.





Se você tem sintomas de resfriado ou de gripe, fique em casa e organize um teste ligando para o seu médico ou para a Linha Direta Nacional do Coronavírus no número 1800 020 080.





A SBS traz as últimas informações sobre o COVID-19 para as diversas comunidades na Austrália.





Notícias e informações estão disponíveis em 63 línguas no sbs.com.au/coronavirus