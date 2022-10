Cinco coisas que você pode fazer agora para melhorar sua saúde e bem-estar

Presented by Fernando Vives

By SBS

Praticar atividade física e manter uma dieta equilibrada são duas coisas que você pode tentar fazer diariamente para manter uma boa saúde. Quem fala sobre isso é Anne Tiedemann, professora de Atividade Física e Saúde da Universidade de Sydney.





Entre outras coisas importantes está limitar o consumo de álcool, parar de fumar e conectar-se com outras pessoas.





1. Atividade física





Segundo a professora Tiedemann, há uma infinidade de evidências de que estar fisicamente ativo promove não apenas a saúde física, mental e social, mas também previne o aparecimento de doenças na velhice.





O que uma pessoa faz hoje ou nesta semana pode ser benéfico no futuro, explica a especialista.





Em relação à quantidade de atividade física que um indivíduo deve praticar, a professora Tiedemann aponta para as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) , que fornecem recomendações a depender da idade e se a pessoa tem uma doença crônica ou deficiência.





“A principal mensagem da atividade física é que ela é boa para todos, não importa em que idade ou nível de deficiência estejamos.





“E mesmo que você não consiga atingir a quantidade de atividade física recomendada nas diretrizes, também sabemos por pesquisas muito claras que qualquer quantidade de exercício ou atividade física é benéfica e que fazer um pouco mais do que faz atualmente trará benefícios para você."





Ela explica que a atividade física pode vir de várias formas. Não é ncessário ser um esporte estruturado ou fazer parte de um grupo de exercícios.





“Pode ser seu tempo de lazer sair para passear, ou podem ser suas tarefas domésticas, atividades em casa, jardinagem, todas essas coisas ajudam a saúde.”





2. Manter uma dieta balanceada





A professora Tiedemann diz que é importante manter uma dieta equilibrada para diminuir os fatores de risco de doenças a longo prazo e reduzir o risco de obesidade.





Uma boa nutrição é boa para abastecer seu corpo, manter os ossos fortes e se sentir energizado.





“Todas essas coisas são muito importantes, comer uma dieta balanceada, sem muita comida processada e sem muito açúcar, que é um grande problema na sociedade atualmente.”





As Diretrizes de Dieta da Austrália fornecem informações sobre os tipos e quantidades de alimentos, grupos de alimentos e padrões alimentares.





Elas incentivam os australianos a desfrutar de uma ampla variedade de alimentos nutritivos dos cinco grupos, limitando a ingestão de alimentos que contenham gordura saturada, sal adicionado, açúcares adicionados e álcool.





3. Limite o consumo de álcool e tente parar de fumar





“Sabemos que esses são fatores de risco de estilo de vida realmente importantes para muitas doenças”, diz a professora Tiedemann, sobre a necessidade de limitar o álcool e cortar o cigarro.





O consumo de álcool contribui para 3 milhões de mortes a cada ano em todo o mundo, além das deficiências e problemas de saúde de milhões de pessoas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).





Os dados do Instituto Australiano de Saúde e Bem-Estar (AIHW) mostram que houve 1.452 mortes induzidas pelo álcool registradas em 2020, a maioria (73%) de homens.





As Diretrizes Australianas sobre Álcool , revisadas em 2020, estabelecem conselhos para reduzir os riscos à saúde decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas.





Além disso, o Conselho do Câncer recomenda 12 pontos para para com o hábito de beber, incluindo a incorporação de dias sem álcool e o uso de água para matar a sede.





Estima-se que o tabagismo mate quase 20.500 australianos por ano (13% de todas as mortes no país) e foi responsável por 8,6% da carga total de doenças na Austrália em 2018.





4. Mantenha-se conectado socialmente





A professora Tiedemann diz que a solidão é um “grande problema” na sociedade, e isso pode acontecer mesmo quando a pessoa está cercada por outras, pois muitas vezes há uma “falta de conexão”.





“Trata-se de se sentir conectado com aqueles ao seu redor e se sentir conectado à sociedade em que vivemos.





“Tudo se resume a sentir que você significa algo para outras pessoas e também mostrar que você se importa com outras pessoas. Toda essa conexão humana é muito importante.”





Ela diz que a conexão pode ser alcançada de várias maneiras, inclusive por meio de voluntariado, e sendo um cidadão ativo na comunidade.





“[Voluntariado] pode ser uma maneira de promover a conexão social com outras pessoas que fazem parte de um grupo e ter uma espécie de propósito compartilhado. Muitas pessoas acham que o esporte é muito bom para isso.





“Você tem um esporteem equipe, todos visam o mesmo tipo de resultado e assim estão conectados.”





No entanto, ela explica que algumas pessoas gostam de ficar sozinhas.





“Mesmo que [esses indivíduos] estejam sozinhos, eles ainda têm essa conexão por outros meios.”





A Beyond Blue recomenda medidas para se manter conectado socialmente , utilizando várias tecnologias, incluindo Skype, Zoom, FaceTime e aplicativos como House Party, que permitem que as pessoas se conectem em grupos por meio de bate-papo por vídeo.





A organização também recomenda agendar encontros sociais regulares, incluindo um clube do livro, uma noite de trivia quiz, jantares em família, festas dançantes ou um bate-papo com amigos de noite.





5. Avalie se está bem, e se as pessoas que você gosta estão bem





O confinamento durante a pandemia do COVID-19 foi bom exemplo de por que é necessário cuidar de si e das pessoas de quem você se importa, diz a professora Tiedemann.





“Acho isso muito importante. Eu sei que eu mesma, por exemplo, me preocuparia com pais idosos ou me certificaria de que eles têm o que precisam.





“Mas muitas vezes você não percebe que está com muito estresse e ansiedade. E assim, apenas avaliar a si mesmo e ter certeza de que está fazendo coisas boas para o próprio bem-estar é realmente importante.”





O Black Dog Institute recomenda uma lista de checagem de seis coisas que uma pessoa deve avaliar semanalmente para manter sua saúde mental, que inclui sentimentos, corpo, sono e o que você anda pensando.





Os leitores em busca de apoio podem entrar em contato com Lifeline para suporte 24-7crisis em 13 11 14, Suicide Call Back Service em 1300 659 467 e Kids Helpline em 1800 55 1800 (para jovens de 5 a 25 anos). Mais informações estão disponíveis em Beyond Blue e Life Line .