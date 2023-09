Com Tatanka a liderar "The Black Mamba", Portugal volta a apostar forte na Eurovisão

A aposta portuguesa para esta edição 2021 do Festival da Eurovisão volta a ser forte, com uma canção que, na verdade, nada tem a ver com a música tradicional portuguesa.





Isso aparece logo no título LOVE IS ON MY SIDE e segue por toda a letra sempre cantada em inglês.

É coerente com as influências do compositor da letra e música, Pedro Taborda, conhecido por Tatanka, que também é o líder carismático da banda The Black Mamba, que vai defender esta canção na Eurovisão.





É ele, Tatanka, agora com 36 anos de idade, quem explica que vem da cultura hippie.





Tatanka vai à Eurovisão com estas influências, mas a declarar-se profundamente português, a amar Portugal.





Foi há pouco mais de uma década que Portugal ficou a conhecê-lo como o homem do leme dos Black Mamba. Depois de uma incursão pelo reggae, que o levou a integrar a banda de Richie Campbell, Tatanka tornou-se a voz de um coletivo que se agarra aos blues e à soul com ganas de conquistar o mundo.





Tatanka, este nome vem da semelhança que cultiva com o líder índio Sioux.





Ele diz que música é divertimento, divertir as pessoas, e é sempre isso o que ele quer fazer, sempre a cantar.





Há quatro anos, Portugal surpreendeu na Eurovisão com Salvador Sobral a Amar pelos Dois.





Quatro anos depois de Salvador Sobral, Tatanka e os Black Mamba, são outra aposta forte.