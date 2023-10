Confira os caminhos mais comuns para obter a residência permanente na Austrália

Todos os anos, milhares de imigrantes qualificados optam por viver e trabalhar na Austrália por conta do estilo de vida e das oportunidades de emprego oferecidas.





Embora a Austrália tenha mantido seu limite de imigração em 160.000 por alguns anos, o país ainda administra um dos programas de imigração qualificada mais procurados do mundo.

Uma grande parte deste programa é composta pelas categorias de vistos qualificados que permitem que trabalhadores estrangeiros ou imigrantes vivam e trabalhem na Austrália com vistos de trabalho permanentes ou temporários. As categorias de visto de trabalho mais populares se enquadram na imigração geral qualificada e nos arranjos de vistos patrocinados pelo empregador, que geralmente levam a caminhos para a residência permanente.





Os agentes de imigração registrados baseados em Melbourne, Ranbir Singh e Navjot Kailay, fornecem informações sobre os vistos de trabalho mais comuns da Austrália que oferecem caminhos de residência permanente de forma direta e a longo prazo.





Caminhos para a residência permanente para vistos patrocinados por não empregadores:





Subclasse 189 - visto independente





Essa categoria de visto por pontos permite que trabalhadores altamente qualificados que não são patrocinados por um empregador, Estado ou Território da Austrália ou membro da família vivam e trabalhem permanentemente na Austrália.





Aqueles que desejam aplicar para este visto devem primeiro obter uma avaliação de habilidades positiva para a ocupação indicada e, em seguida, apresentar uma manifestação de interesse. Se for bem sucedido, o requerente será convidado a apresentar um pedido de visto.





O agente de imigração Ranbir Singh diz que este é um dos vistos de residência permanente direta mais desejados, mas as 'chances de obter um convite' diminuíram durante o cenário pós-COVID.





“Apenas 6.500 vagas foram alocadas para esta categoria de vistos em 2020-21. Mas esperamos que as coisas melhorem depois que a situação com o coronavírus for controlada. As autoridades de visto estão atualmente se concentrando em requerentes que estão trabalhando principalmente no setor de habilidades críticas, especialmente no setor de saúde”, diz ele.





Para poder aplicar é necessário ter menos de 45 anos, ter uma ocupação que esteja incluída na Lista de Habilidades Estratégicas de Médio e Longo Prazo (MLTSSL), ter suas habilidades avaliadas e comprovar competência em inglês.





Subclasse 190 Qualificado - Visto por nomeação





O visto 190 qualificado permite que trabalhadores altamente qualificados, indicados por um estado ou território australiano, vivam e trabalhem permanentemente na Austrália.





Para solicitar este visto, o solicitante deve primeiro obter uma avaliação positiva de habilidades para a ocupação indicada e, em seguida, apresentar uma manifestação de interesse.





Se o requerente obtiver sucesso em receber uma nomeação de um Estado ou Território, ele será convidado a apresentar um pedido de visto.





Singh diz que em termos de residência permanente, o visto permanente nomeado pelo estado é considerado "tão eficiente quanto a categoria de visto 189".





“Esses vistos foram concedidos com uma grande taxa de sucesso no passado. Em comparação com a categoria 189, a única condição extra é que os candidatos atendam aos requisitos do estado e demonstrem comprometimento em trabalhar e viver naquela região ”, afirma.





Subclasse 491 - Trabalho qualificado regional (provisório)





O visto da subclasse 491 permite que trabalhadores qualificados convidados vivam e trabalhem em áreas regionais específicas da Austrália por até cinco anos.





Para ser elegível é necessário primeiro obter uma avaliação positiva das habilidades para a ocupação indicada e, em seguida, apresentar uma Manifestação de Interesse. Se for bem sucedido, o requerente será convidado a apresentar um pedido de visto.





“Este é um visto temporário no qual você precisa trabalhar com o empregador em uma área regional por 3 anos e cumprir o requisito de renda mínima a cada ano antes de se tornar elegível para a Subclasse 191 ou em outras palavras, residência permanente”, acrescenta. Source: AAP “O visto 491 não é a escolha preferida entre os imigrantes qualificados. Mas alguns trabalhadores acham mais fácil disponibilizar devido aos requisitos de elegibilidade relativamente mais baixos".





Caminhos de residência permanente para vistos patrocinados por um empregador





O agente de imigração Navjot Kailay fornece informações sobre vários vistos patrocinados por empregador, incluindo as categorias de visto 186, 482 e 494 que oferecem caminhos de residência permanente.





Subclasse 186 - Esquema de nomeação de empregador





O objetivo do Esquema de Nomeação de Empregador (ENS) é permitir que os empregadores australianos preencham posições altamente qualificadas com imigrantes devidamente qualificados.





O esquema é projetado para ajudar os empregadores que não conseguem atender às necessidades de mão de obra australiana qualificada no mercado de trabalho local.





Kailay diz que esta categoria oferece residência permanente direta, mas isso vem com muito esforço.





“É uma boa oportunidade, mas requer 3 anos de experiência de trabalho pós-qualificação, o que pode ser um desafio para muitas pessoas. Depende também da empresa que procura empregá-lo. O empregador deve ter a capacidade de mantê-lo em um cargo de tempo integral disponível por pelo menos 2 anos a partir do momento em que seu visto é concedido”, afirma.





Kailay diz que a exigência de ter uma ocupação na lista de ocupações em demanda a medio e longo prazo e um salário de pelo menos $ 53,900 por ano também estão associados a esta categoria de visto.





Visto Temporary Skill Shortage (TSS) - subclasse 482





O visto Temporary Skill Shortage (TSS) permite que os empregadores patrocinem trabalhadores estrangeiros para viver e trabalhar na Austrália por um período temporário.





Este visto foi criado para ajudar os empregadores que não conseguem atender às necessidades de mão de obra australiana qualificada no mercado de trabalho local.

Kailay diz que esta oportunidade está disponível para profissões na lista de médio e curto prazo, no qual um visto temporário pode ser oferecido por dois ou quatro anos, dependendo da natureza do trabalho qualificado.





“O caminho muitas vezes leva a residência permanente por meio do visto 186, após 3 anos de trabalho com o empregador designado”, acrescenta. Source: AAP "Ele está sujeito às condições de emprego australianas relevantes e ao Teste do Mercado de Trabalho (LMT), que determina que o patrocinador deve ter tentado recrutar um australiano devidamente qualificado para trabalhar na posição indicada".





Isso exige que o patrocinador forneça evidências de que anunciou a posição nos últimos 4 meses, por pelo menos 4 semanas.





Subclasse 494 - Visto regional (provisório) patrocinado por empregador qualificado





A subclasse 494 - visto regional patrocinado pelo empregador qualificado (Provisório) (SESR) permite que os empregadores patrocinem trabalhadores estrangeiros para viver e trabalhar temporariamente na Austrália regional.





“Isso leva à residência permanente por meio da categoria de visto 191, após 3 anos de trabalho com o empregador designado em uma área regional. A posição a ser preenchida deve estar na lista ocupações de médio e longo prazo ou na Lista de Ocupação Regional (ROL), além de ser em período integral em uma área regional designada”, disse Kailay.





Programa Global Talent Independent (GTI)





Além dos vistos patrocinados pelo empregador, Kailay também fala sobre os caminhos para a residência permanente por meio do programa de visto Global Talent Independent (GTI).





“É um caminho simplificado para o visto que visa atrair os melhores e mais brilhantes imigrantes do mundo e pessoas de alta renda para trabalhar e viver na Austrália permanentemente. É a maneira mais rápida de conseguir a residência permanente na Austrália”, diz ele.





O caminho visa atrair imigrantes altamente qualificados que trabalham em um dos sete setores designados "com foco no futuro": agrotecnologia, medicina tecnológica, setor espacial, tecnologia financeira, energia e tecnologia de mineração, cibersegurança e ciência de dados.





Para serem elegíveis, os candidatos devem demonstrar o potencial de ganhar um salário igual ou superior ao limite de renda de $153,600 a cada ano e ter sua inscrição apoiada por um empregador de reputação nacional na mesma área.





De acordo com o Departamento de Assuntos Internos, os vistos permanentes mais comuns incluem alguns vistos de trabalho qualificado e familiares que permitem que você permaneça na Austrália indefinidamente. Para encontrar um visto adequado às suas necessidades, visite o site do Departamento de assuntos Internos da Austrália.





Isenção de responsabilidade: este conteúdo é apenas para fins de informação geral e não deve ser usado como um substituto de consultas com agentes de imigração qualificados.