Copa do Mundo Feminina: 'Brasil não é favorito mas tem chance', diz especialista

A seleção brasileira feminina de futebol entra na disputa da Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia na segunda prateleira de times favoritos, atrás de Inglaterra, Espanha, França e Estados Unidos.





Mariana Spinelli, apresentadora e comentarista da ESPN Brasil, analisa as chances do time do Brasil, fala o que mudou no selecionado sob o comando da treinadora sueca Pia Sundhagen e crava: "Marta nunca mais terá uma sucessora?"





O torneio começa no dia 20 de julho. Brasil estreia contra o Panamá no dia 24 de julho, no estádio Hindmarsh Stadium em Adelaide, no sul da Austrália. Hindmarsh é também a casa do time australiano da A-League, Adelaide United.