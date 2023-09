Cresce o número de jovens envolvidos em apostas e jogos de azar na Austrália durante a pandemia

Quando a NRL e a AFL reiniciaram suas competições de 2020, o Centro Australiano de Pesquisas sobre Apostas entrevistou mais de 2.000 pessoas que apostaram em toda a Austrália nos meses de junho e julho.





A pesquisadora líder do estudo, Dra. Rebecca Jenkinson, diz que um em cada três participantes se inscreveu em novas contas de apostas, e o número de pessoas que apostam mais de quatro vezes por semana aumentou de 23 para 32 por cento.





"O que descobrimos foi que as apostas online aumentaram principalmente entre os homens jovens, os jovens com idades entre 18 e 34 anos que realmente aumentaram tanto a frequência quanto os gastos com jogos de azar durante o COVID”.





Jenkinson diz que há várias razões por trás do aumento das atividades de apostas. Source: Getty Images “A facilidade de acesso, eles dizem que está ao meu alcance para que eu possa pressionar o aplicativo a qualquer hora, a qualquer hora do dia, 24 horas por dia. Além disso, os jovens nos relataram que viram muitos anúncios e promoções e, às vezes, os motivaram a apostar um pouco mais on-line, mas outro motivo importante é que os jovens viam isso como um meio de se conectar socialmente com seus colegas e amigos. Portanto, para as pessoas que se sentem socialmente isoladas, o tédio foi o principal motivo pelo qual aumentaram sua participação em jogos de azar online".





O professor de psicologia na Universidade de Victoria e o editor-chefe fundador do Asian Journal of Gambling Issues and Public Health, Dr. Keis Ohtsuka, diz que o jogo online é uma atividade bastante apreciada por uma grande quantidade de jovens de origiem cultural e linguística diversa.





Os poucos estudos que tentaram medir a participação em apostas nas comunidades multiculturais descobriram que os imigrantes enfrentam fatores de risco adicionais de desenvolver problemas de apostas devido às experiências de imigração e à falta de atividades alternativas culturalmente apropriadas e acessíveis.





A Dra. Joyce Jiang, gerente de promoção da saúde do Centro Multicultural para a Saúde da Mulher, afirma que o Projeto de Conscientização sobre apostas oferece serviços de apoio em idiomas para prevenir e reduzir os danos relacionados aos jogos de azar na comunidade.





“Imigrantes e refugiados tendem a jogar menos do que a população em geral. No entanto, a taxa de jogos de azar para algumas comunidades migrantes, como a população de língua vietnamita, chinesa, grega e árabe é cerca de cinco vezes maior do que na comunidade em geral”.





O Dr. Keis Ohtsuka acredita que as comunidades multiculturais podem ter alguma predisposição para desenvolver expectativas irrealistas sobre os resultados das atividades de jogo por causa de uma combinação de crenças sobre sorte e acaso que as pessoas possam manter em suas respectivas culturas.





“Na cultura não ocidental, às vezes, eles dependem de alguma fonte externa, por exemplo, você acredita que boas ações realizadas para os outros serão eventualmente pagas por um bom resultado nas apostas. A noção de karma é razão e motivo pelo qual você pode ter uma chance maior de vencer”.





Um dos provedores de entretenimento e soluções de jogos online mais populares do mundo, 888 Holding, relatou um aumento de 18% na receita média diária entre janeiro e março de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado.





Nipunika Gunawardena, consultora clínica bilíngüe do Serviço Multicultural de Problemas de Jogos de NSW, afirma que alguns imigrantes usam o jogo, não apenas como um mecanismo de fuga, mas também como um esforço para se encaixar na sociedade australiana. Source: Getty Images/Hirurg “Para alguns, mesmo que sintam barreiras linguísticas, o jogo é algo em que podem participar, independentemente de sua formação cultural, independentemente de suas barreiras linguísticas, por isso, sim, é uma forma de se conectar com uma comunidade dominante.”





Para informações em diversos idiomas sobre tópicos relacionados ao jogo problemático, incluindo como falar com seus filhos adolescentes sobre jogos digitais, visite o site do Gambling Awareness Project .





O Multicultural Problem Gambling Service de Nova Gales do Sul oferece aconselhamento confidencial, gratuito por telefone ou presencial em seu idioma pelo 1800 856 800.





Em Victoria, a Gambler’s Help fornece suporte gratuito e confidencial em árabe, mandarim cantonês e vietnamita. Um intérprete pode ser providenciado para outros idiomas mediante solicitação. Para obter mais informações ligue para 1800 858 858.





Se você for surdo ou tiver deficiência auditiva ou de fala, entre em contato com a ajuda do jogador através do National Relay Service .





Aconselhamento por chat, suporte por e-mail e serviços de autoajuda são gratuitos, confidenciais e estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana no Gambling Help Online em toda a Austrália.