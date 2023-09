Veja os segredos para manter sua saúde física e mental em dia durante a pandemia

Mais de três meses de confinamento em Victoria serviu para alertar os moradores do estado que usar máscaras, manter distanciamento social e higienizar as mãos regularmente são hábitos essenciais para reduzir o risco de contrair o coronavírus.





Mas, o conselheiro clínico do Beyond Blue e clínico geral, Dr. Grant Blashki, diz que a maneira como você pensa pode afetar não apenas a sua saúde mental, mas também a sua saúde física.





“Não é difícil ver pessoas ficando acordadas até tarde lendo notícias e atualizando as mídias sociais até a madrugada, mas é preciso tentar manter seu sono normal. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se de que há uma quantidade enorme de recursos, por exemplo, oBeyond Blue tem uma linha de suporte por telefone 24 horas, eles podem te conectar com um serviço de tradução, caso necessário. Se você quiser conversar com algum professional de forma confidencial sobre o seu bem-estar mental no momento, essa é uma ótima opção”.





Embora algumas culturas tenham estigma em relação à saúde mental, as estatísticas do Beyond Blue mostram que cerca de 10 a 15 por cento da população adulta sofre de depressão e aproximadamente 10 por cento convivem com ansiedade.





O Dr. Blashki diz que a boa notícia é que a Austrália tem uma ampla gama de serviços de suporte disponíveis para ajudar as pessoas com problemas de saúde mental.





“Na Austrália, qualquer clínico geral pode fazer o que é chamado de plano de saúde mental e isso dá direito a consultas subsidiadas pelo Medicare com psicólogos. Muitas pessoas se sentem envergonhadas, mas é importante saber sobre isso. Se você estiver preocupado com um membro da sua família, talvez seja um bom caminho começar com um clínico geral”.





Source: iStockphoto





De acordo com o Instituto Australiano de Saúde e Bem-Estar, evidências médicas sugerem que pessoas com problemas de saúde mental têm maior probabilidade de sofrer de doenças físicas.





O terapêuta holístico de estilo de vida e instrutor de fitness da Core Health Coaching de Brisbane, Cameron Corish, sentiu na pele como o medo de contrair o coronavírus impediu seus clientes mais velhos de praticarem atividades físicas no estúdio até que o medo e a ansiedade fossem contralados.





“Existe uma piada sobre os quilos extras por conta do Coronavírus. Muitas pessoas subiram de peso nesse período por tentar compensar o desequilíbrio emocional com comida.”





A tendência no ganho de peso coincide com as descobertas recentes de uma pesquisa do governo Australiano, de que quase 40 por cento das pessoas engordaram e cerca de um terço dos entrevistados afirmaram ter tido uma dieta pobre durante o COVID-19.





Corish viu piora nos resultados de saúde de seus clientes que moram em casas de repouso e que perderam interações sociais diárias e a conexão com o mundo exterior.





“A resposta física em consequência da saúde mental foi muito óbvia e ao mesmo tempo muito triste. Vários dos meus clientes, apresentaram declínio da sáude física e mental ao mesmo tempo. Muitos tiverem perda de memória acentuada, além de piora em diversos outros indicadores de saúde”.





Ex-atleta de triathlon, Corish admite que suas antigas rotinas de atividade física não o impediam necessariamente de adoecer uma vez a cada trimestre.





Foi só depois que ele finalmente entendeu a importância de cuidar de seu bem-estar geral, dez anos atrás, que Corish deixou de ficar doente com mais frequência.





“Dizemos que trabalhamos com quatro médicos. O Dr Dieta, o Dr movimento, o Dr felicidade e Dr tranquilidade. Você não precisa fazer exercícios de alta intensidade, mas precisa se movimentar, especialmente nessa faixa etária de mais de 50 anos - é muito importante e, obviamente, ter uma dieta saudável vão ser as duas coisas principais, junto com ter um tempo de silêncio para nós mesmos. Dê ao nosso corpo uma chance de se recuperar, especialmente com o coronavírus, pois o medo de ficarmos doentes pode enfraquecer nosso sistema imunológico antes mesmo de que realmente fiquemos doentes”.





Com cerca de 70% das células imunológicas humanas alojadas no intestino, Corish incentiva os idosos a evitar danos ao sistema imunológico com estresse e açúcar e, em vez disso, cultivar bactérias benéficas para fortalecer nossa imunidade.





“Os benefícios podem ser adquiridos por meio de suplementação de probióticos, mas qualquer tipo de alimento fermentado como repolho, kimchi, sopa de missô, vinagre de maçã, kombuchá - todos eles apoiam nosso sistema imunológico, ajudando a cultivar as bactérias boas em nosso intestino”.





O Dr. Blashki recomenda que os idosos tenham uma dieta baseada no estilo mediterrâneo, caracterizada por uma abundância de frutas, vegetais, grãos, feijão, nozes, sementes e azeite para melhorar o coração e a saúde mental. Source: Supplied Ele diz que embora a saúde geral dos imigrantes tenda a melhorar quando eles chegam à Austrália, o risco na cultura ocidental é a alta exposição a alimentos com alto teor de açúcar e gordura que podem ser facilmente acessados.





“Experimente e mantenha-se em uma dieta saudável, tente se manter em uma faixa de peso saudável, fazendo exercícios todos os dias. Tente não fumar, pois fumar é terrível para sua saúde. Um pouco de álcool é bom, mas durante a pandemia algumas pessoas têm bebido muito, e obviamente isso pode afetar sua saúde”.





Para suporte emocional gratuito por telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana, ligue para a Lifeline em 13 11 14 ou Beyondblue em 1300 22 4636.





Se precisar do auxílio de um intérprete, ligue para o serviço nacional de tradução e intérpretes no número 131 450.