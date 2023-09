Cuca é obrigado a deixar o Corinthians e vai remexer o passado

A passagem de Cuca como técnico do Corinthians durou seis dias, uma derrota (Goiás, 1 x 3) e uma vitória com classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil (2 x 0 no Remo, 5 a 4 nas penalidades).





Na última quarta-feira, depois de ser abraçado por todos os jogadores, o treinador foi para o vestiário e, uma hora depois, anunciou sua demissão. A pressão da torcida e da mídia (tradicional e social) pesou na vida de Cuca.





Condenado em 1987 por abuso sexual de uma menina suíça, em Berna, ele foi confrontado com seu passado. A família dele acabou atingida com ameaças pela internet. Ele desistiu do Corinthians e voltou para sua casa em Curitiba. Acionou advogados para buscarem a confirmação de sua versão: não participou do crime de estupro, cometido por quatro jogadores do Grêmio, 36 anos atrás.





A sociedade brasileira mudou seu comportamento neste tempo todo.





Quem conta é o correspondente da SBS em português em São Paulo, Luciano Borges.