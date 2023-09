Djokovic contesta decisão do governo australiano no Tribunal Federal

Advogados de Novak Djokovic lançaram um desafio ao Tribunal Federal da Austrália sobre a decisão do governo australiano de cancelar o visto do tenista e deportá-lo do país.







Uma breve audiência foi realizada na tarde desta quinta-feira em Melbourne diante do juiz Anthony Kelly.







Foi pedido que ele considere que Djokovic seja transferido para um hotel que tenha quadra de tênis e que a questão da detenção e do visto seja resolvida antes do início do Australian Open, o Aberto de Tênis da Austrália, no dia 17 de janeiro.







Segundo a Polícia Federal australiana, o visto foi cancelado porque o jogador sérvio "falhou em providenciar evidências apropriadas que estivessem de acordo com os requerimentos para entrada na Austrália".







O primeiro-ministro Scott Morrison disse que "Djokovic nunca teve uma isenção médica apropriada para entrar na Austrália. Quem não está completamente vacinado e não é um residente permanente ou cidadão australiano não pode entrar na Austrália. O viajante deve ter como provar os motivos pelos quais não pode receber a vacina e apresentá-los à imigração na chegada ao país. Djokovic não apresentou essas provas aos oficiais da Polícia Federal ontem à noite quando chegou em Melbourne".







O tenista número um do mundo está em quarentena no Park Hotel em Melbourne que é controlado pela imigração.







A advogada Alison Battison, do escritório de advocacia 'Direitos Humanos para Todos', disse à SBS News que o Park Hotel é um local onde recentemente houve um surto de COVID-19 que afetou refugiados que estão detidos lá e que "a situação é delicada para uma pessoa que tem todos os recursos como o atleta sérvio, por estar em um local com um regime brutal, onde estão pessoas que buscam asilo ou que chegam ao país em embarcações e se deparam com um sistema impenetrável de constantes mudanças nas regras e regulamentos".