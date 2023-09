Djokovic tem visto cancelado e pode ser deportado da Austrália

Novak Djokovic, nove vezes campeão do Australian Open, o Aberto de Tênis da Austrália, vai entrar com uma liminar para impedir sua deportação depois que seu visto foi revogado pelo governo australiano.







Não se sabe ao certo se Djokovic, que já se declarou anteriormente contra vacinas, tomou a vacina contra a COVID-19. Pelas regras do governo federal e departamento de imigração da Austrália, estrangeiros que chegam ao país devem estar completamente vacinados ou apresentar uma isenção médica válida. Do contrário, não tem sua entrada permitida.







O atleta tem uma isenção médica da vacina contra a COVID-19 que o permite competir no Australian Open mas as razões dadas por ele para obter essa isenção não atendem aos requerimentos do visto para entrar na Austrália.







Ele ficou detido no aeroporto internacional Tullamarine, em Melbourne, onde chegou às 23h20 dessa quarta-feira, acompanhado por oficiais da Força Australiana de Fronteira, mas foi transferido na manhã de hoje para um hotel de quarentena controlado por oficiais da imigração. Fã de Djokovic com camisa e bandeira da Sérvia o aguarda para as boas-vindas no saguão do aeroporto internacional Tullamarine, em Melbourne. Source: AAP Image/Con Chronis



Houve uma grande revolta pública sobre a decisão de abrir uma exceção para que o tenista participasse do Aberto da Austrália.







Em pronunciamento no final da manhã desta quinta-feira, o primeiro-ministro australiano Scott Morrison disse que "se você não está completamente vacinado e não é um residente permanente ou cidadão australiano, você não pode entrar na Austrália. Muitos países ao redor do mundo tem essa mesma regra".







"O viajante deve ter como provar os motivos pelos quais não pode receber a vacina e apresentá-los à imigração na chegada ao país. Djokovic não apresentou essas provas aos oficiais da Polícia Federal ontem à noite quando chegou em Melbourne e essas são as regras".







Scott Morrison já tinha se manifestado sobre o caso na manhã de hoje pela sua conta no Twitter, dizendo que o visto de Djokovic foi cancelado porque "regras são regras, principalmente no que diz respeito às fronteiras do país. E as medidas tomadas até agora com relação às fronteiras garantiram à Austrália uma das menores taxas do mundo de mortes por COVID".





Em uma declaração oficial, a Polícia Federal australiana afirmou que, por não ter os requerimentos necessários para o visto que foi pedido, Djokovic teve o visto cancelado. "Não-cidadãos que tem o visto cancelado são detidos e retirados da Austrália".







Se Novak Djokovic for realmente deportado da Austrália, ele pode ficar impedido de retornar ao país pelos próximos três anos.









Em entrevista ao programa Sunrise do Canal Sete de Televisão, o Ministro da Saúde Greg Hunt confirmou o cancelamento do visto de Djokovic e disse que o tenista pode recorrer da decisão mas que se um visto é cancelado, a pessoa deve sair do país.









A australiana Ash Barty, número um do mundo do tênis feminino, disse que entende a revolta pública com a permissão para que Djokovic competisse, já que os australianos, principalmente os moradores do estado de Victoria, passaram por momentos muito difíceis nos últimos dois anos, mas que ela prefere não falar sobre o histórico médico de Djokovic, que é algo que está fora do controle dela.







O presidente sérvio Aleksandar Vucic declarou todo o seu apoio a Novak Djokovic e disse que conversou com o tenista por telefone e falou para ele que "toda a Sérvia está com ele e nossas autoridades estão tomando as medidas possíveis para acabar com essa intimidação ao melhor tenista do mundo no menor tempo possível".







Antes de embarcar para a Austrália, Djokovic fez um tweet dizendo que tinha a isenção médica da vacina contra a COVID e que estava embarcando para o país. E completou: "Vamos 2022!".