Em novo dia de recorde, Cristiano Ronaldo dá a vitória a Portugal contra a Islândia

Cristiano Ronaldo cultiva os recordes e neste jogo na Islândia ele celebrou mais um: 200 jogos pela seleção portuguesa.





Não fez um grande jogo em Reiquejavique mas acabou como o herói porque aos 90 dos 97 minutos marcou o golo que garante a Portugal a liderança do grupo J de qualificação para o Europeu com um score bem melhor do que as exibições: 4 jogos, 4 vitórias, 14 golos marcados e zero sofridos.





O luso-brasileiro Pepe, com 40 anos, voltou a pontificar na defesa de Portugal, mas com a seleção com poucas pernas e escassa inspiração. Futebolistas a pedir férias.





Na classificação das eliminatórias para a Euro-2024, Portugal lidera com 12 pontos, seguido pela Eslováquia com 10 e o Luxemburgo, surpreendente, com 7.