Em um quase milagre, Portugal se apura para os quartos de final do Europeu de futebol sub-21

A seleção portuguesa entrou neste Europeu de futebol para jogadores sub-21, com estatuto de favorita, mas após os 3 jogos da fase inicial, há que reconhecer que passa aos quartos-de-final por um quase milagre nos últimos minutos.





Para não sair do Euro sub-21, Portugal dependia de si e de terceiros. Não bastava uma vitória sobre a Bélgica na derradeira das 3 jornadas do Grupo A. Essa vitória portuguesa teria de ser acompanhada por uma não-vitória dos Países Baixos com a Geórgia. Ora, os georgianos cumpriram essa parte do plano com brio, com um empate (1-1) frente aos neerlandeses que os deixou na liderança do agrupamento.





E Portugal, com mais uma exibição modesta, precisou de um milagre para seguir em frente. Um penálti convertido aos 88’ por Tiago Dantas deu o triunfo à seleção orientada por Rui Jorge sobre a Bélgica por 2-1 e a qualificação para os quartos-de-final – onde vai defrontar a Inglaterra, no próximo domingo.





Nestes primeiros 3 jogos, os portugueses perderam 0-2 com a anfitriã Georgia, empataram 1 a 1 com a equipa dos Países Baixos e ganharam 2-1, esta terça feira aos belgas, no jogo que lhes deu o apuramento.





Há que reconhecer que Portugal joga este Europeu de jogadores com menos de 21 anos com uma equipa sem vários dos melhores jogadores portugueses na categoria. É o caso de Nuno Mendes e Vitinha (ambos do PSG) e d Gonçalo Ramos (Benfica) todos já na seleção A e não dispensados para este Europeu.





No anterior campeonato, Portugal ficou vice-campeão.





Agora, no domingo, quartos de final com os ingleses.





Depois, as atenções futebolísticas dos portugueses voltam-se para o Mundial feminino na Austrália e na Nova Zelândia.





O primeiro-ministro António Costa já anunciou que vai estar na Nova Zelândia no próximo dia 23, para assistir à estreia das portuguesas diante da equipa dos Países Baixos.