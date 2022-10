Endrick, nova joia do futebol brasileiro, estreou como profissional

By Luciano Borges

Nesta semana, contra o Coritiba, o Palmeiras já estava na frente com 3 a 0 e, aos 23 minutos do segundo tempo, Endrick foi colocado em campo no lugar de Rony.





Ele perdeu um gol na frente do goleiro e quase faz o primeiro dele numa jogada individual no final da partida. É só o começo.





Mas Endrick já foi citado em manchetes de sites de jornais europeus como AS, Marca, Gazzetta Dello Sport e The Guardian.





Golaços feitos no ano passado e nesta temporada no Sub-17 e Sub-20 do Palmeiras já deram ao garoto uma aura de grande joia da bola.