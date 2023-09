Energia elétrica mais barata: preços na Austrália devem cair em até 10% com o aumento do uso de recursos renováveis até 2024

Tom McListon mudou para a energia solar há quatro anos.





Ele diz que desde que passou para a energia renovável, suas contas foram de várias centenas de dólares por trimestre para praticamente zero. Agora, ele está colhendo os frutos de sua escolha sustentável.





"É viciante quando você vê a economia por trás disso tudo. Com a energia solar, você pode carregar um carro elétrico enquanto usa o sistema de água quente em sua casa, por exemplo.” A Austrália deve contar em grande parte com energia solar para zerar suas emissões líquidas. Source: Getty Images E de acordo com um relatório da Australian Energy Market Commission (AEMC), cada vez mais australianos estarão reduzindo suas contas de energia.





Com a energia renovável migrando para as casas e os consumidores optando por investir em painéis solares, as contas de energia nos próximos três anos podem cair para o valor mais baixo desde 2017.





A estimativa é que uma família média pague 6%, ou $77, menos em 2024 do que hoje.





A presidente da AEMC, Anna Collyer, afirma que os novos recursos renováveis ​​serão uma mistura de energia eólica, solar, baterias e gás.





"Assim, à medida que avançamos na transição e avançamos em direção a marca zero de emissões líquidas, temos cada vez mais energias renováveis ​​afetando esses custos do mercado. E, claro, as energias renováveis ​​são ótimas, são baratas, têm custo zero de combustível, e também não acabam. O importante é obter essa combinação de recursos para garantir que tenhamos o poder de reserva quando precisarmos, e as energias renováveis são motivantes, além de serem a maneira mais barata de resolver isso, que é o mais importante.”





Espera-se que o sudeste de Queensland tenha a maior queda nos preços de energia até 2024, de 10% ou $126, enquanto os preços na Tasmânia devem cair em torno de $124.





Uma queda de preço de $99 é esperada em Victoria, enquanto para as famílias de Nova Gales do Sul a queda esperada é de $ 50 dólares. Na Austrália do Sul espera-se uma queda de $35.





O Território da Capital/ACT é a única jurisdição com expectativa de aumento nas contas de energia, em cerca de $77.





Collyer diz que a variação nos níveis de reservas energéticas é influenciada por uma série de fatores.





“Depende de muitas coisas como em que ponto determinado estado está em sua jornada nessa transição para energias renováveis. Também depende de coisas como o clima ou a população e, portanto, há muitos fatores diferentes em jogo que significam que para diferentes jurisdições há diferentes impactos de mudança que estamos vendo no setor elétrico.”





O Conselho do Clima afirma que a queda nos preços de energia não é boa apenas para o consumidor, mas também tem um impacto positivo no meio ambiente.

O pesquisador sênior do Conselho do Clima, Tim Baxter, diz que ninguém poderia ter previsto a eficiência no uso de energias renováveis.





“A necessidade urgente de se afastar dos combustíveis fósseis, particularmente do carvão, petróleo e gás, obrigou a gente a lidar com vários problemas ao mesmo tempo. Isso é realmente fantástico e uma prova para o setor de energia e da economia também, o que está causando uma mudança profunda em toda a sociedade.”





Ele diz que embora a implantação de energias renováveis ​​em todo o país seja promissora, ainda há um longo caminho a percorrer para garantir um futuro de energia limpa.





"Chegamos ao ponto agora em que temos um crescimento de 15% ao ano, mas para obter 100% de energias renováveis ​​ainda temos um longo caminho a percorrer, especialmente se se olharmos não apenas para a energia elétrica, mas para todas as formas de energia como um todo. E isso significa muita eletricidade e muito mais energias renováveis ​​também serão necessárias.”