Escolas comunitárias ajudam a manter a cultura familiar viva nos filhos de imigrantes na Austrália

Com mais de cinco milhões e meio de australianos falando um idioma diferente do inglês em casa, a necessidade de uma educação lingüística diversificada está crescendo.





Existem aproximadamente 1.400 escolas de idiomas comunitárias em toda a Austrália.



Essas escolas oferecem programas de idiomas após o horário normal de aula com foco em manter vivas as heranças e tradições culturais únicas da diversificada comunidade australiana.





O principal objetivo é manter as crianças em contato com as heranças culturais e linguísticas de suas famílias.





Para a brasieira Lucia Johns, presidente da Federação de Escolas Comunitárias de Idiomas de New South Wales , a missão de manter vivas as tradições familiares é algo bastante pessoal.





"Para começar, minha primeira língua não é o inglês. Minha primeira língua é o português e eu nasci no Brasil."



Eu tenho um filho e não quero que ele perca a conexão com a família. Para me entender, para me entender do jeito que eu sou. E também, é um benefício extra. É uma habilidade. Lucia Johns, presidente da Federação de Escolas Comunitárias de Idiomas de New South Wales.

Os números do censo de 2021 mostram que mais da metade de todos os australianos são imigrantes de primeira ou segunda geração, com 27,6% dos cidadãos nascidos fora da Austrália e 48,2% dos australianos com pais nascidos no exterior.





O número de pessoas que falam um idioma diferente do inglês em casa também aumentou quase 800 mil em relação a 2016, para mais de 5,5 milhões de pessoas.



Isso aumentou a demanda por oportunidades mais diversificadas de aprendizado de idiomas.





Lucia diz acreditar que as crianças que aprendem um idioma e se envolvem em diferentes perspectivas culturais ajudam na coesão social e no senso de comunidade.





"Eu vejo as crianças brincando quando vou aos eventos. Elas cantam no coral da federação. É tão lindo de ver. É o grupo todo e todos falam uma língua diferente e - claro - todos falam a língua comum, o inglês. E elas se dão muito bem e é isso que queremos, queremos que as comunidades se dêem bem e trabalhem juntas."





Em operação desde 1857, as escolas comunitárias de idiomas da Austrália - anteriormente conhecidas como escolas étnicas - são instituições sem fins lucrativos que contam com voluntários da comunidade cultural e linguisticamente diversa.





Essas escolas ajudam a refletir a diversidade das comunidades imigrantes da Austrália, bem como a vasta gama de tradições linguísticas Indígenas.





O governador de New South Wales, Chris Minns, discursou no jantar de gala anual das escolas comunitárias de idiomas, realizado no dia 18 de junho.



Governador de NSW, Chris Minns. Source: AAP O governador prometeu dedicar mais financiamento e apoio à federação em um esforço para manter a tradição cultural, bem como preparar a nova geração para uma economia cada vez mais globalizada.



As escolas de idiomas da comunidade são a ponte que conecta as crianças com sua herança e a cultura de suas famílias. Isso não apenas fortalece nossas comunidades multiculturais, mas é um grande trunfo para a nossa economia em um mundo globalizado. Governador de New South Wales, Chris Minns.

"Neste estado, quase um terço dos alunos têm laços familiares com um idioma da comunidade diferente do inglês. E, como governo, estamos comprometidos em apoiar esse trabalho. Queremos tornar mais fácil e acessível para qualquer criança que queira aprender um idioma."





A Federação de Escolas Comunitárias de Idiomas de New South Wales atualmente ensina 72 idiomas em 565 localidades para mais de 33 mil alunos.





Pauline Jongma faz parte do conselho da federação e foi a ex-diretora da Escola Holandesa de Kangoeroe.





Ela diz que essas escolas ajudam a conectar os filhos dos imigrantes à cultura de seus pais.





"O programa na escola holandesa é para que as crianças aprendam a ler e escrever, aprendam a ortografia, a gramática, a falar, a ouvir. Aqui temos dias culturais onde eles aprendem tudo sobre a cultura. É importante manter a cultura de onde eles vêm. Eles moram aqui, são crianças australianas e vivem na cultura australiana. Por isso, é importante conhecer e aprender sobre a cultura de seus



pais."





Com dados do Instituto Australiano de Estatísticas mostrando que os australianos se identificam com mais de 250 ancestrais diferentes falando mais de 350 idiomas, a questão do que significa ser australiano tornou-se bastante complexa.





No entanto, Jongma acredita que a Austrália tem uma oportunidade única de combinar os melhores elementos de várias tradições diferentes por meio dos tipos de intercâmbio linguístico e cultural oferecidos nas escolas de idiomas da comunidade.