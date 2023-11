"Eurostory": a história dos 15 campeonatos europeus de futebol

É uma edição de celebração do aniversário redondo da competição criada pelo francês Henri Delaunay e por isso, pela primeira vez, vai ser jogada em 11 cidades de outros tantos países, com a seleção portuguesa a defender o título de campeã da Europa, glória conquistada em Paris, diante da França, no Europeu de 2016.





Esta prova começou por ter apenas 4 seleções na fase final. Foi assim entre 1960 e 1976.





Em 60, o primeiro campeonato europeu de futebol foi jogado em Paris e teve na final as seleções de dois países que já não existem: a União Soviética e a Checoslováquia. Foi o campeonato dominado por uma superestrela na baliza soviética: o grande Lev Yashin, que ao tempo tinha como única remuneração o salário de um professor de ginástica. Neste Euro de 1960 Yashin estreou a prática do guarda-redes que avança pelo campo, fora da grande área dele. Jogava como um libero e foi decisivo para o triunfo soviético, num jogo muito duro. Yashin é o guarda-redes que ao longo de 22 temporadas oficiais defendeu 86 penaltis. E que ergueu a primeira Taça da Europa, vindo a ser logo a seguir, jogador europeu do ano.





Em 64, o campeonato, ainda com quatro seleções, foi jogado na Espanha então de Franco. O ditador chamou os jogadores espanhóis para os incitar ao triunfo sobre os vermelhos comunistas. E a Espanha venceu os soviéticos, 2-1, na final no Santiago Bernabeu.





Em 68, campeonato em Itália, a seleção capitaneada por Giacinto Fachetti triunfou 2-0 sobre a Jugoslávia, no prolongamento da final.





O 4º europeu de futebol foi jogado em 72, na Bélgica. A Alemanha, com Beckenbauer, Netzer e Gerd Muller impos-se, 3-0, sobre os soviéticos.





Em 76, a Alemanha Ocidental foi à Jugoslávia defender o título. Mas foi superada na final, no desempate por penaltis, pela Checoslováquia de um tal Panenka, que marcou um estilo a converter penaltis.





Em 1980, os Campeonatos da Europa passaram a ter oito seleções. Esta edição de 80 foi jogado em Itália, mas o triunfo foi da Alemanha, ainda RFA, que se impôs à Bélgica.





Em 84, campeonato em França, que venceu, 2-0, na final com a Espanha.





Em 88, campeonato na Alemanha mas triunfo da Holanda do goleador Marco van Basten: 2-0, na final com os soviéticos





Em 92, campeonato na Suécia e a Dinamarca, chamada à pressa para substituir a Jugoslávia em guerra, surpreendeu e ganhou, 2-0 à Alemanha.





Em 96, o Europeu passou a ter a fase final disputada por 16 seleções. Campeonato em Inglaterra, Portugal esteve forte com uma seleção que tinha Figo e Rui Costa mas o triunfo foi alemão, 2-1 sobre a República Checa que tinha eliminado os portugueses.





Em 2000, Euro outra vez na Bélgica, mas pela primeira vez numa parceria, com na Holanda. Triunfou a França que tinha eliminado Portugal na semifinal e que se impôs, na final, à Itália, por 2-1.





Em 2004, campeonato em Portugal, e grande deceção da seleção portuguesa, liderada por Scolari, que perdeu em Lisboa a final com os gregos.





Em 2008, organização conjunta da Áustria e da Suiça. Triunfo da grande geração espanhola com Casillas, Xavi, Iniesta e Raul.





A Espanha repetiu o triunfo em 2012, no campeonato organizado pela polónia e pela Ucrânia. A Espanha, então campeã do mundo, goleou a Itália, por 4-0.





Em 2016, triunfo português em Paris, mesmo com Cristiano Ronaldo, lesionado, a perder grande parte da final.





Agora, neste 2021 joga-se o Euro de 2020, Portugal defende o título com outras 23 seleções. O grupo dos portugueses é considerado “grupo da morte”: para além de Portugal, tem França, Alemanha e ainda a Hungria.





A Alemanha é, juntamente com a Espanha o país com mais triunfos em campeonatos da Europa. As duas seleções ganharam 3 campeonatos.





A seguir a França, com 2.





Depois, sete países, entre os quais Portugal, Inglaterra e União Soviética, com um triunfo.





Nestes 15 campeonatos já jogados, Portugal tem um 2º lugar e dois 4ºs.