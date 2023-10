Com rock n' roll, Itália vence Festival Eurovisão da Canção - Portugal conquista 12º lugar

No votação júri profissional os italianos estavam apenas em 4º lugar, Suiça, França e Malta ocupavam, por esta ordem, os três lugares do pódio. Logo a seguir, Islândia, Bulgária e Portugal.

The Black Mamba, os representantes de Portugal, a confirmarem os elogios destes dias e a alcançarem o 7º lugar entre os 26 finalistas, na votação do júri profissional, formado por gente da música em cada um dos países.





Depois veio a votação do público e mudou tudo. A Itália recebeu 318 pontos do público e rebentou tudo, triunfou.





A França ficou em 2º lugar, a Suiça em 3º.





Portugal caiu de 7º para 12º lugar final.





Grande surpresa, os 0 pontos, tanto do júri como do público, e 26º e último lugar para o Reino Unido.





Aliás as chamadas potências do Eurofestival ficaram mal: a Alemanha em 25º e penúltimo lugar, a Espanha, 24º e antepenúltimo, os anfitriões, Países Baixos também na cauda da classificação, 23º lugar.





No festival mais seguido pelo público de televisão no mundo, a língua inglesa foi a mais cantada, mas não chegou a nenhum dos 3 lugares do pódio.





No palco com muitas labaredas e lasers, o rock dançável foi dominante, embora as canções deste festival também tenham dado a ouvir letras íntimas em canções de amor, composições feministas com chamadas ao empoderamento da mulher, sendo que o som cruzou folclores locais com sonoridades techno e muito rock.





O triunfo é dos italianos Maneskin, com a canção menos italiana que seria imaginável.





Os Maneskin são uma banda de Roma com 4 músicos de 20 e poucos anos e estilo rock, nada ao estilo italiano que no entanto, surpreendentemente, apenas por duas vezes triunfou na Eurovisão, em 64 com Gigliola Cinquetti a cantar Non ho l’etá, e em 1990, com Toto Cotugno a cantar Insieme.

É a 3ª vez que a Itália triunfa na Eurovisão - não ganhavam há 31 anos.





Agora, esta banda italiana Maneskin surpreendeu com uma atuação irreverente ao som do tema rock "Zitti E Buoni". Em palco, os italianos usaram toda a sua artilharia, desde fogo de artifício aos fatos irreverentes.





Os resultados confirmam o essencial das previsões que aqui deixámos ao longo da semana.





A francesa Barbara Pravi, 28 anos, ascendência bósnia por parte do pai, iraniana parte da mãe, inspirada por figuras míticas da canção francófona como Edith Piaf, Georges Brassens e Jacques Brel, ficou no 2º lugar. É uma canção que , com a forte evocação do Padam, Padam de Edith piaf vai certamente vender muito.





Mas não se imagina que alguma destas canções atinga o êxito global de Waterloo, a canção dos suecos Abba que triunfou em Brighton em 1974. É a canção que projetou no mundo o Festival Eurovisão da Canção.





O festival deste ano em Roterdão dá palco internacional aos The Black Mamba, a banda de Sintra, nos arredores de Lisboa, que junta funk, soul, blues e outras músicas de inspiração negra, que obteve grande aplauso dos profissionais da música, designadamente de outros intérpretes. Recebeu mesmo a pontuação máxima do júri checo.





A banda The Black Mamba começou em 2010 e tem três discos de originais. Liderada pelo carismático Tatanka, a banda conquistou notoriedade no festival.





Os Black Mamba repetem o lamento por, efeito da pandemia, nem todos os concorrentes terem sido autorizados a estar ao vivo em palco, e por isso prejudicados.





É o caso da Austrália na primeira semifinal e da Islândia agora na final.





Neste Eurofestival, a votação esteve renhida até ao fim entre Suíça, França e Itália, mas acabou por ganhar a banda de rock de Roma.





FESTIVAL EUROVISÃO 2021 - RESULTADOS DA FINAL





1.º Itália - 524 pontos



2.º França - 499 pontos



3.º Suíça - 432 pontos



4.º Islândia - 378 pontos



5.º Ucrânia - 364 pontos



6.º Finlândia - 301 pontos



7.º Malta - 255 pontos



8.º Lituânia - 220 pontos



9.º Rússia - 204 pontos



10.º Grécia - 170 pontos



11.º Bulgária - 170 pontos



12.º Portugal - 153 pontos



13.º Moldávia - 115 pontos



14.º Suécia - 109 pontos



15.º Sérvia - 102 pontos



16.º Chipre - 94 pontos



17.º Israel - 93 pontos



18.º Noruega - 75 pontos



19.º Bélgica - 74 pontos



20.º Azerbaijão - 65 pontos



21.º Albânia - 57 pontos



22.º São Marino - 50 pontos



23.º Países Baixos - 11 pontos



24.º Espanha - 6 pontos



25.º Alemanha - 3 pontos