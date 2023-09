Feliz Aniversário Sydney Choro Club

Desde o final de março de 2017, quando o clube começou a sua história, o seu fundador, Douglas Aguiar tem sido “quem faz acontecer” e é quem “organiza a bagunça” em que a Roda de Choro pode transformar-se de vez em quando.





Douglas tem 44 anos e é músico profissional de formação clássica de Conservatório. Já viajou pelo mundo, passando uns tempos na Europa para estudar flamenco em Espanha. E, na verdade, acabou por ser mesmo em Madrid que Douglas reencontrou o seu verdadeiro espírito brasileiro através do Choro, de uma forma inesperada, mas profundamente transformadora.





O Choro tem tido uma influência tão profunda e positiva na vida do fundador do Sydney Choro Club que, neste momento, até já é professor convidado na Universidade de New South Wales, onde está a substituir o antigo professor de “Etnomusicologia” do departamento de música. Douglas é agora o líder do “Latin Conjunto” desta faculdade.





Foi com ele que falamos hoje. Dessa conversa longa e animada, vamos então agora revelar o essencial.

Foi em Espanha, Madrid, onde eu estava a estudar flamenco que descobri o choro verdadeiramente. E, com o choro, descobri-me como brasileiro.

Começa por dizer Douglas.





O Choro é dos estilos tradicionais mais ´clássicos´ e representativos da música brasileira e, portanto, Douglas faz questão de alimentar o respeito pela música, a educação acerca do estilo e a regra na sua partilha em situação de grupo.

O choro está em ascensão. Ele é rico no poder de atração. E, neste momento, existe em todas as grandes capitais do mundo

Refere o fundador do Sydney Choro Club.





Saber´estar´ e fazer por ´seguir´os livros e as partituras das músicas são elementos fundamentais para os músicos do Sydney Choro Club e Douglas não deixa que ninguém, nem mesmo clientes para quem tocam em ocasiões especiais, interfira neste ritual de puro respeito pelo choro. Como ele mesmo diz, nenhum encontro do clube é ´brincadeira´:

Tudo é importante na nossa rotina. Temos que estudar, saber estar calados enquanto tocamos e, inclusivé, conversar acerca do comportamento na Roda quando é necessário. Tivemos pessoas que chegaram para causar desordem, não entendendo o que é este nosso momento. No Sydney Choro Club prestamos tributo a uma coisa que existe há mais de 130 anos. Isto não é uma ´festa´.

Não é fácil fazer uma Roda de Choro acontecer semanalmente, em Sydney. Mas ao fim de cinco anos de existência baseada no trabalho, conhecimento e persistência, o Sydney Choro Club continua cá com o desejo de repetir mais 5 anos e muitos mais de seguida. E Douglas garante que o que não faltam são planos e boas ideias:

Planos a gente sempre tem. Estamos agora mesmo bolando um workshop para iniciantes.

Alguns dos membros do Sydney Choro Club, num dos seus habituais encontros Source: Foto de cortesia do Sydney Choro Club Apesar dos períodos longos de confinamento pela COVID-19 destes últimos quase três anos, o grupo acabou por arranjar sempre forma de fazer a sua Roda de Choro e, por incrível que pareça estiveram reunidos muito mais vezes do que se poderia imaginar em situação de pandemia, conforme explica Douglas:

Em 2021 tivemos 84 encontros, mesmo em plena pandemia. Foi até o ano em que mais encontros tivemos [entre online e off-line]. Só paramos durante o lockdown.

O Sydney Choro Club promove a partilha de conhecimentos e experiências entre músicos (uns amadores, outros profissionais) mas também trabalha afincadamente para participarem em festivais, festas organizadas, e até eventos especiais como o que aconteceu para um seleto grupo de diplomatas brasileiros e australianos onde o grupo deixou o público quase de lágrima no olho, conta Douglas com orgulho:

Cantámos o hino nacional australiano e emocionámos o público. Foi uma experiência incrível.

Não sendo propriamente o primeiro grupo de Choro em Sydney, é certamente aquele que agora “abre a Roda” para divulgar, acolher e ensinar todos os que queiram juntar-se e, assim, desfrutar de um espaço e de um tempo para a educação musical, a curiosidade, o estudo, a cultura e o desenvolvimento da linguagem do estilo tão único do Choro. Quando não dá para encontrar indoor, Douglas Aguiar (segundo à esquerda) reúne o Sydney Choro Club outdoor Source: Foto de cortesia do Sydney Choro Club Douglas acrescenta ainda que tem sido no Sydney Choro Club que alguns músicos amadores “evoluíram meteoricamente” e, em pouco tempo, transformaram-se em “verdadeiros chorões”:

Temos músicos da Nova Zelândia, da América do Norte, do Chile, do Canadá, muitos australianos... sei lá... somos tantos... e de todo o lado do mundo

O clube conta hoje com pelo menos 20 membros ativos, mais uma dezena de iniciantes que aparecem esporadicamente nas rodas ou nos eventos. As Rodas são “agendadas” mensalmente e os músicos escolhem e reservam o dia em que querem/podem fazer parte do grupo principal da noite, que é sempre constituído por 5 músicos: solo, solo/contraponto, acompanhamento 1, acompanhamento 2 e percussão. Todo este ritual é organizado sempre no começo de cada mês e todos participam seguindo o que ficou acordado. Sydney Choro Club a atuar na Embaixada do Brasil em Canberra Source: Foto de cortesia do Sydney Choro Club Na verdade, o Sydney Choro Club é constituido por um total de 30 “chorões” que trabalham sob a batuta do regente, com o propósito comum de fazer o evento acontecer semanalmente e o objetivo de evoluir musicalmente a nível individual e como grupo, atingindo a capacidade de passar a informação aprendida e assimilada aos novos membros, com “paciência e amor”, como Douglas gosta de dizer.





Por último, e especificamente em relação à rotina habitual do Sydney Choro Club, cada novo músico que se junta à Roda recebe um vídeo sobre o que é Choro, a sua história e porque é que é um estilo tão especial de música. Cada novo membro recebe ainda os arquivos em PDF dos livros e partituras que depois são usadas na Roda, bem como a playlist com todo o repertório.





No fim, tudo resulta extremamente organizado para que o grupo aprenda, evolua e se divirta junto, e não perca o seu precioso tempo pessoal “só a curtir uma festa”, como salienta Douglas.





A SBS em Português deseja as maiores felicidades e sucesso ao Sydney Choro Club e, citando as palavras de Douglas:

Esperamos que esta família cresça e que continue a curtir música juntos por muitos anos

Para saber mais acerca do Sydney Choro Club e, quem sabe, até juntar-se à Roda, visite as redes sociais do grupo:





Facebook





Instagram





As rodas acontecem todas as quartas das 18h às 21h no Skina Café Bar ( 859 Bourke Street – Waterloo).