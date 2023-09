Final masculina da A-League tem duelo de defensor português do City contra meia brasileiro pelo Mariners

O campeonato australiano de futebol, terá sua 19ª decisão de título masculino na era da A-League neste sábado no CommBank Stadium, em Sydney.





Melbourne City, que foi campeão com folga da temporada regular, e o azarão Central Coast Mariners são as equipes que brigam pela taça.





Os dois times ergueram o caneco da A-League apenas uma vez no passado. Os Mariners em 2013, e o City, em 2021.





A final traz ainda um duelo em língua portuguesa.





O defensor português Nuno Reis é um dos jogadores mais consistentes do City.



Nuno Reis, do Melbourne City, chega trava jogador do McCarthur em partida desta temporada: Melbourne City tenta criar uma hegemonia no futebol australiano. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE



Pelo lado da equipe de Nova Gales do Sul, o meia brasileiro Marco Túlio é um dos principais jogadores da temporada.





Para falar sobre esta decisão, conversamos com o jornalista brasileiro Eduardo Vieira, de Adelaide, que acompanha de perto o futebol australiano e faz, por iniciativa própria, o perfl A-League Brasil em português nas redes sociais.



Marco Tulio (esquerda) celebra gol contra o Newcastle: equipe de Gosford vem lutando há anos contra problemas financeiros. Source: AAP / JEREMY NG/AAPIMAGE Vieira diz que será o duelo de um time que investe pesado para dominar a A-League, o Melbourne City, contra um clube que vem de problemas financeiros, o Central Coast Mariners.





“O que está em jogo nesta final é um clube que tenta criar uma hegemonia na Austrália, que é o Melbourne City. Por mais que só tenha vencido uma das últimas três finais, chegou nas três. E vencendo o Premier´s Plate (pontos corridos, primeira fase do campeonato, também considerado um título) por duas vezes seguidas. E contra um clube que tenta ressurgir das cinzas, que é o Central Coast Mariners. A última vez que chegou à final foi dez anos atrás, justamente quando conquistou o único título. Vive em crise financeiro nos últimos anos e esse ano foi uma grata surpresa. E chega brigando de frente contra o grande Melbourne City com possibilidade de vencer essa final."



O Melbourne City, nesta tentativa de hegemonia, dominou do início ao fim, era favorito antes do início da temporada e manteve esse favoritismo. Eduardo Vieira, jornalista.

"Perdeu seu treinador Patrick Kisnorbo, que foi para o futebol francês, e terminou colocando o Rado Vidošić, já um senhor de idade que nunca teve um grande trabalho no seu nome, mas que sempre foi um operário da bola. Acabou assumindo e fez o time melhorar. Conseguiu fazer o time ainda mais, com o Jamie McLaren mais uma vez inspirado, artilheiro da competição pelo quarto ano seguido, esse ano assumindo o posto de maior artilheiro da história da liga. Então o Melbourne City chega muito forte para essa final, com um elenco tarimbado de três ou quatro temporadas juntas, 70% do elenco junto nesses anos. E contra o Mariners que tem um brasileiro tomando conta do time, que é o Marco Túlio.”



O jornalista Eduardo Vieira, que vive em Adelaide e faz os perfis nas redes sociais da A-League Brasil. Marco Túlio tem chances de ser eleito o melhor jogador do campeonato, segundo Eduardo Vieira. E ele enfrentará na decisão o defensor português Nuno Reis, um dos líderes da sólida equipe de Melbourne.





"De um lado, no Melbourne City, tem o português Nuno Reis, que na temporada passada foi um dos principais nomes do time. Nesse ano fez mais uma temporada regular, mas talvez um pouco abaixo em comparação com o ano passado. Não chamou tanta atenção talvez por ter pouco trabalho, ele pouco apareceu. Titular absoluto da equipe, muita experiência e um dos líderes do elenco."





"Do lado do Melbourne City ainda tem o (brasileiro) Rafael Borges Rodrigues, um garoto que esse atuou em duas ou três partidas, no máximo."





"Do lado do Central Coast Mariners, dois brasileiros: o Marco Túlio e o Matheus Moresche, que vem voltando de uma lesão grave de ligamento no final da temporada passada. Terminou se recuperando na reta final da temporada regular e passou a entrar sempre no final dos jogos. Pode ser um elemento surpresa para essa final".



E o Marco Túlio, que foi um dos principais jogadores da liga. Chegou meio tímido, demorou um pouco para se adaptar, mas, quando engrenou, foi embora. Fez mais de dez gols na temporada, dribles, chapéu, caneta… muita magia do ‘joga bonito’ do brasileiro. Eduardo Vieira, jornalista.

"A depender de seu desempenho na final, ele pode brigar pelo título de craque da competição."





Eduardo Vieira cita a grande polêmica deste campeonato: a decisão da A-League de vender a final para o governo de Nova Gales do Sul por três temporadas, por 20 milhões de dólares. A final da competição será em Sydney. Até a temporada passada, a finalíssima ocorria na casa do finalista de melhor campanha na temporada regular. Este ano foi o Melbourne City.





"A liga anunciou que a final seria em Sydney, independentemente das equipes que chegassem. E esse anúncio foi feito logo depois da Copa e pegou todo mundo de surpresa. Houve um ‘backlash’, quase 100% dos clubes e torcidas se posicionaram contra, mas a liga bateu o pé e manteve isso. Os resultados das finais, as surpresas acabaram abafando um pouco essa vibe negativa, mas durante essas duas semanas de preparação para a final, foi uma das coisas que mais se ouviu."





Para a próxima temporada, a novidade será a provável criação de uma segunda divisão. A ausência do acesso e descenso era um fator de forte turbulência entre a Football Australia (federação de futebol australiana) e a Fifa.





E isso deverá trazer de volta os clubes tradicionais do futebol do país, que foram fundados por imigrantes.





"A criação da segunda divisão cada vez mais iminente. Desse vez de fato pra acontecer, alguns times foram pré-selecionados e já tem data marcada para março do ano que vem."



A A-League vai ter rebaixamento e acesso, os times das comunidades étnicas vão voltar para o grande futebol australiano. Eduardo Vieira, jornalista.

Times das comunidades italiana, grega, iugoslava e tantas outras comunidades que fundaram o futebol no país e que foram meio que esquecidos nessa modernidade do futebol australiano no início dos anos 2000, mas que agora estão voltando com a criação da segunda divisão. A gente espera que isso dê mais um gás a mais no futebol nos próximos anos aqui na Austrália.”





A final da A-League desta temporada ocorre no sábado 3 de junho, 'as 19h45, no CommBank Stadium, em Sydney. A expectativa é de casa cheia.