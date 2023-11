Fora do The Best da Fifa, Neymar faz ironias e tatua personagem de e-sport

Neste sábado, o atacante Neymar publicou no perfil no Twitter uma foto dele sendo tatuado nas costas. Um desenho grande com o personagem Goku, protagonista do anime japonês "Dragon Ball Z".





Este foi o terceiro gesto do brasileiro depois de saber, nesta sexta-feira, que ficou de fora da lista final de melhores jogadores do mundo em 2019/2020, perdendo a disputa para os finalistas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandovski. Irônico, Neymar foi às mídias sociais e primeiro postou uma mensagem que tinha desistido do futebol e ia tentar o basquete. Depois, postou outra mensagem dizendo que já tinha desistido do basquete e mudou para e-sports. Agora, já colocou a tatuagem de Goku.











A premiação da Fifa para The Best será no próximo dia 17, toda online por conta da pandemia por COVID-19.