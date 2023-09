Governador de SA pede que governo federal diminua imposto sobre valor final de combustíveis. Scott Morrison diz que resposta vai ser dada no orçamento, mas que ação não resolve alta dos preços

O governador da Austrália do Sul, SA, Steven Marshall, pediu ao governo federal que reduza o imposto sobre combustíveis em meio ao aumento dos preços da gasolina.







Já está sendo praticado o valor de A$ 2 por litro em várias regiões do país, com algumas comunidades remotas no Território do Norte pagando mais de A$ 3 por litro pelo diesel.







O imposto especial sobre o consumo de combustível é um imposto sobre a gasolina e o diesel comprados na bomba, atualmente fixado em 44,2 centavos por litro.







Steven Marshall diz que escreveu ao tesoureiro federal Josh Frydenberg pedindo que reduzisse o imposto:







"Pedimos a Josh Frydenberg no próximo orçamento para considerar fornecer algum alívio em relação ao imposto de consumo, que traz muito dinheiro para o governo federal, mas sabemos também que com os preços dos combustíveis tão altos, isso terá um efeito de fluxo maciço no custo de vida, nas famílias, e também na produtividade do nação. Vai atingir todos os caminhoneiros que transportam mercadorias importantes por todo o país. É um momento muito difícil. Um alívio temporário seria muito bem-vindo."

O primeiro-ministro Scott Morrison disse no programa Weekend Today do Canal Nove que uma resposta virá quando o orçamento for divulgado:







"A resposta é, o orçamento será definido no final deste mês. Mas meu ponto é que o imposto de consumo, onde está colocado, não vai mudar as flutuações no preço que vão representar muito mais do que qualquer mudança no imposto. Quero dizer, nós vimos esse valor indo de A$ 1,70 para A$ 2,20. Isso está acima do imposto total que você paga pelo combustível por litro. Então, o que está impulsionando os preços dos combustíveis são coisas muito além do que é feito na Austrália."