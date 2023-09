Notícias da Austrália e do Mundo | 13 de março de 2022 | SBS Portuguese

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que 1.300 soldados de seu país foram mortos durante os combates com as forças russas desde o início da invasão. Mas ele afirma que a Rússia sofreu perdas dez vezes maiores.







Ele conversou com repórteres em Kiev enquanto as forças russas continuam bombardeando a capital ucraniana, e disse que a Rússia pode até tomar Kiev, mas terá um grande custo.







As pessoas que vivem na cidade de Mariupol estão enfrentando condições de muito frio, sem eletricidade e com pouca comida e água.







O governo russo diz que a Ucrânia rejeitou quase toda a sua oferta de fornecer corredores humanitários para que as pessoas possam fugir das várias cidades sob ataque.

O presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz, em telefonema a Vladimir Putin, pediram que ele concorde com um cessar-fogo.















Volodymyr Zelensky, sugeriu que as negociações para acabar com a guerra podem ser realizadas em Jerusalém, e disse que Israel poderia dar garantias de segurança à Ucrânia.







O embaixador de Israel na Ucrânia, Michael Brodsky, disse que Jerusalém tem um significado simbólico como uma cidade de todas as religiões, que é igualmente importante para ucranianos e russos.







O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, teve uma reunião de três horas com Vladimir Putin no último fim de semana e desde então falou duas vezes com ele por telefone e quatro vezes com Zelensky.

Em Tel Aviv, ucranianos e israelenses se reuniram para protestar contra a invasão russa.

















A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse que a Alemanha deve receber 2.500 refugiados ucranianos da Moldávia.







Ela disse que a União Europeia está criando um chamado "corredor verde" para levar ucranianos de ônibus pela Romênia para outros países da União Europeia.















O Partido Trabalhista australiano reiterou seu apoio à compra de oito submarinos nucleares sob o acordo AUKUS entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos.







O porta-voz do partido para a Defesa, Brendan O'Connor, não especificou se a sigla tem um limite determinado sobre o que estaria disposto a gastar no projeto se estiver no poder.







O'Connor disse à ABC que há desafios de defesa mais urgentes que não foram abordados pelo governo de Scott Morrison.





















O líder do partido trabalhista de Nova Gales do Sul, Chris Minns, pediu mais apoio às empresas afetadas pelas enchentes.







O governo federal diz que 766 mil pessoas até agora receberam auxilio através de pagamentos de recuperação de desastres do governo e subsídios de recuperação no valor de A$ 631 milhões.







E também que há 6 mil funcionários da Força de Defesa Australiana trabalhando na Operação de Assitência de Enchentes do governo, sendo 4 mil em Nova Gales do Sul, NSW.















Três policiais e um suspeito estão em estado grave no hospital após um acidente em Queensland.







A polícia estava atendendo uma chamada para uma ocorrência de um homem que teria esfaqueado seu colega de apartamento em South Caboolture quando o veículo colidiu com uma pick-up, que estava sendo dirigida pelo suspeito de esfaqueamento.







O inspetor de polícia Craig White disse que um total de cinco pessoas estão no hospital, incluindo o possível autor do crime e a vítima.













Mais um ex-detento do Park Hotel em Melbourne se manifestou depois de ser libertado da detenção.







A SBS News soube que 13 refugiados foram libertados da detenção de imigração na Austrália desde a última sexta-feira.







As informações são de que nove deles foram liberados do Park Hotel Melbourne, um do Alojamento de Trânsito de Imigração de Melbourne, MITA, e três do Alojamento de Trânsito de Imigração de Brisbane, BITA.







Mohammad Joy Miah, de Bangladesh, disse à SBS News que está feliz por estar livre, mas quer que os outros detentos também sejam soltos.









A Força de Fronteira Australiana diz que não comentaria casos individuais, mas que aqueles libertados da detenção de imigração recebem apoio transitório, incluindo assistente social, acomodação e assistência financeira.







Outros destaques deste domingo:







Milhares de pessoas marcharam por Paris pedindo por ações climáticas antes das eleições presidenciais da França, diante do aumento dos preços da energia após a invasão russa à Ucrânia.

Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça do Brasil pediu que Petrobras e Acelen expliquem os recentes aumentos de 18,8% da gasolina e 24,9% no diesel.

Inflação na Grécia tem alta de 7,2%. Aumento se deve a reajustes como o de 78,5% no gás natural e 71,4% na eletricidade, entre outros. Gasolina chega a custa A$3 por litro no país.

Ben Tudhope, único medalhista da Austrália nas Paralimpíadas de inverno de Pequim até agora, bronze no cross snowboarding, vai levar a bandeira do país na cerimônia de encerramento do evento.