Governo de Nova Gales do Sul define zona restrita para a festa de Ano Novo no Sydney Harbour

De olho nas restrições por conta do surto de coronavírus em Sydney, o governo de Nova Gales do Sul anunciou medidas para a tradicional festa de Ano Novo na Baía de Sydney. O governo definiu uma zona verde restrita em torno das áreas do Sydney Harbour.





Agora, um passe NYE (as iniciais de New Year Eve, Véspera do Ano Novo) é necessário para entrar na Zona Verde. Se planeja estar na região do porto após as 17 horas do dia 31 de dezembro, precisará solicitar um Passe NYE.

Também precisarão deste passe os residentes da Zona Verde, ou convidados de residentes, clientes com reserva em restaurante, hotel ou evento, e também funcionários de restaurantes, hotéis ou escritórios da área delimitada.





As inscrições para o passe estão abertas no site Service NSW .





Há também uma Zona Amarela ao redor da Zona Verde que não requer um passe, mas alguns dos parques da Zona Amarela estarão fechados na noite da véspera de Ano Novo. Verifique com a prefeitura local antes de fazer planos.





O governo também lembra que, para a festa de Ano Novo, é necessário permanecer distante fisicamente e, se não puder, use uma máscara. Caso for usar transporte público, use máscara para ir e voltar do evento.