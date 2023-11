Santos convida menino que supostamente sofreu injúria racial para fazer teste na base

Luiz Eduardo, de 11 anos, foi convidado pelo Santos para fazer um teste no time Sub-11 em janeiro de 2021. Na última quinta-feira, o menino mineiro de Uberlândia apareceu em um vídeo, chorando sentado no gramado, porque teria sofrido injúria racial. Foi durante um jogo da Caldas Cup, torneio disputa de Caldas Novas, em Goiás. Luiz é atacante do time de garotos do Uberlândia Academy que venceu a equipe de Caldas. Durante o jogo, o garoto diz ter ouvido o treinador adversário gritando para o zagueiro: "Fecha este preto. Marca o preto".





Este vídeo viralizou. Os pais do menino viajaram até Caldas Novas e, nesta sexta-feira, prestaram queixa na delegacia contra o técnico adversário. Lázaro Caiana de Oliveira nega ter dito o que Luiz disse ter ouvido.





Neste sábado, o atacante Vinicius Jr. conversou pela Internet com Luiz Eduardo, que tem como ídolos o jogador do Real Madrid e Neymar, do Paris Saint-Germain. Aliás, ele recebeu vídeos de apoio do próprio Neymar e também do atacante Gabriel Jesus, do Manchester United.