Resumo COVID-19: casos aumentam em Sydney enquanto estados australianos relaxam restrições internas

As autoridades de saúde estão tentando descobrir a origem dos casos de coronavírus no norte de Sydney em Nova Gales do Sul.





O número de casos na área das Praias do Norte tem aumentado com a população comparecendo em massa para fazer o teste de coronavírus.





As autoridades de saúde alertaram que novos locais de alerta serão identificados e mais casos estão sendo entrevistados.





O ministro da Saúde de Nova Gales do Sul, Brad Hazzard, disse que as equipes de ratreamento de contatos já determinaram as ligações entre os casos. NSW Health Minister Brad Hazzard at a NSW Health briefing. Source: AAP “As pessoas que compareceram em massa para se testar nas últimas 48 horas são verdadeiros heróis. Nós temos muito o que agrdecê-los. Certamente não devemos ignorá-los”.





A Austrália Ocidental passou a exigir que qualquer pessoa que chegue de Nova Gales do Sul se isole por 14 dias.





A Tasmânia não permitirá a entrada de ninguém que tenha estado nas Praias do Norte de Sydney desde a última semana.





O Território do Norte afirmou que os viajantes das Praias do Norte serão submetidos a um período de quarentena de 14 dias em Alice Springs ou Darwin.





Em Queensland, as restrições de fronteira entreram em vigor desde o início deste sábado para quem tenha visitado a região das Praias do Norte desde o dia 11 de dezembro.





Essas pessoas serão obrigadas a ficar em quarentena em hotel por 14 dias, por conta própria.





Victoria e o Território da Capital estão pedindo às pessoas que visitaram a região que façam o teste imediatamente e se isolem.





Enquanto isso, as restrições locais ao coronavírus foram amenizadas em Queensland e na Austrália do Sul, em tempo para as celebrações de fim de ano.





Os australianos do sul agora podem ter até 50 pessoas reunidas em suas casas e pedir bebidas nos pubs.





Casamentos, funerais e eventos privados licenciados são permitidos para 200 convidados, enquanto academias e cinemas também tiveram sua capacidade aumentada.





Uma ordem de saúde pública para a Austrália do Sul também foi revogada com as restrições de fronteira que deixaram de existir.





E as pistas de dança voltaram a abrir em todos os locais de Queensland, incluindo pubs, clubes e boates, desde que as pessoas respeitem a regra dos dois metros quadrados de distância.





A diretora de saúde, Dra. Jeannette Young, diz que as pessoas precisam usar o bom senso. Queensland Chief Health Officer Dr Jeannette Young is seen during a press conference in Brisbane, Sunday, April 26, 2020. Source: AAP "Dance com outras pessoas como faria normalmente, mas não dance em um grupo grande. Não se aglomere em grandes grupos nos quais você não conhece ninguém”.





O governo de Queensland abriu suas fronteiras com a Nova Zelândia.





Queensland agora se junta a todas os estados australianos, exceto a Austrália Ocidental, ao permitir que viajantes da Nova Zelândia entrem no estado sem quarentena.





Isso acontece no momento em que a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, declara que seu governo fará uma bolha de viagens com a Austrália na primeira parte do ano que vem - se a situação do coronavírus permanecer estável.





As viagens na região trans-Tasmaniana provavelmente serão possíveis até o final de março de 2021, quando o governo tomar medidas para se preparar para a reabertura da Nova Zelândia.





Jacinda Ardern diz que o acordo foi estabelecido em princípio e ainda precisa da aprovação final da Austrália. Source: Getty Images "É nossa intenção indicar uma data para o início da viagem sem quarentena na região trans-Tasmaniana no ano que vem, uma vez que os detalhes restantes sejam alinhados. Mas acho que por enquanto os neozelandeses em geral aprovam a abordagem do governo para certificar de que não estejamos assumindo riscos desnecessários no início do verão”.





A governadora de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian, diz que não aumentará o limite de chegadas internacionais de seu estado até pelo menos o próximo ano.





O anúncio foi feito na semana passada, depois que o primeiro-ministro e líderes estaduais e territoriais se reuniram para o Gabinete Nacional.





Atualmente, Nova Gales do Sul recebe 3.000 viajantes a cada semana, que entram em quarentena obrigatória em hotéis por duas semanas.





O primeiro-ministro Scott Morrison diz que mais de 38.000 australianos no exterior querem voltar para casa.





Berejiklian diz que reavaliará a decisão em 2021. Source: AAP "Não estou contente em ver o sistema de quarentena saindo dos hotéis neste estágio. Acho que seria um risco muito alto. Isso é apenas em Nova Gales do Sul, sei que outros estados têm outros acordos. Por essa razão, o limite de 3.000 pessoas por semana não vai mudar em Nova Gales do Sul".





Os líderes federais, estaduais e territoriais concordaram em permitir que trabalhadores sazonais da região do Pacífico entrem na Austrália.





As restrições às chegadas internacionais deixaram muitas fazendas em todo o país sem trabalhadores suficientes para colher suas safras.





De acordo com o Programa de Trabalhadores Sazonais e o Esquema de Trabalho do Pacífico, os estados e territórios serão obrigadas a informar ao governo federal sobre seus protocolos de COVID-19 para os trabalhadores antes de receberem os vistos.





O primeiro-ministro Scott Morrison diz que os trabalhadores sazonais são essenciais para a economia da Austrália. Source: AAP "Cada um dos estados e territórios enfrenta diferentes circunstâncias com diferentes capacidades. Em Queensland, por exemplo, existe um programa de quarentena muito bem-sucedido para trabalhadores sazonais que está em andamento e realmente tem apoiado o setor agrícola de Queensland e os produtores primários. Mas agora queremos garantir que podemos mudar para outros acordos em estados e territórios onde essa necessidade é crítica”.





Uma investigação da câmara dos deputados sobre o sistema de rastreamento de contatos em Victoria descobriu que o sistema estava sobrecarregado durante a segunda onda de infecções por coronavírus.





O relatório mostra que o sistema de saúde não foi capaz de lidar com a pandemia COVID-19 e a equipe de restreamento de contatos teve que inserir manualmente as informações.





A parlamentar do partido Reason, Fiona Patten, que chefiou o inquérito, disse que a mudança é necessária no departamento de saúde e os médicos não estavam envolvidos o suficiente no sistema. Source: AAP "E essa é realmente uma das recomendações do relatório de que continuemos trabalhando com os clínicos gerais para garantir que eles façam parte do sistema e para garantir que estejamos realmente recebendo conselhos desses médicos, porque eles estão na linha de frente e entendem suas comunidades”.





Os testes de uma vacina de COVID-19 australiana foram abandonados na semana passada pelos pesquisadores da Universidade de Queensland.





A vacina mostrou resultados promissores nos primeiros testes, mas não passará para o próximo estágio depois que alguns participantes retornaram resultados falso-positivos para HIV.





Enquanto isso, o Ministro da Saúde da Austrália diz que a avaliação inicial das vacinas Pfizer e AstraZeneca contra COVID-19 será concluída no final de janeiro, antes de uma implementação em março do próximo ano.





O Ministro Greg Hunt disse que os resultados para a AstraZeneca são positivos enquanto o número de doses e o período de aplicação são examinados. Minister for Health Greg Hunt Source: AAP "Com o que está acontecendo no exterior, teremos as melhores informações do mundo para manter os australianos seguros, mas também para ter certeza de que estamos nos movendo de maneira rápida”.





Para medidas de saúde e suporte atualmente em vigor em resposta à pandemia COVID-19 em seu idioma, visite sbs.com.au/coronavirus .