O Natal 2020 e as celebrações em isolamento

As celebrações de importantes datas familiares, culturais e religiosas tiveram que se ajustar às regras de distanciamento social e proibições de viagens em 2020.





Após 112 dias de confinamento em Melbourne, a grega Effie Atkins, que tem um câncer de pulmão, tem esperança de que será capaz de manter vivas as tradições familiares de Natal, embora, este ano, em um ambiente ao ar livre.





“Vivemos tempos muito difíceis. Não tenho medo porque sou cuidadoso antes de sair ou antes de fazer qualquer coisa, verifico primeiro o que faço, quais as consequências que isso terá?” Effie Atkins Source: Supplied Atkins cresceu na Grécia, onde o Natal é celebrado entre familiares e amigos na rica e tradicional cultura de seu país.





Mantendo precauções, como usar máscara e praticar a higiene das mãos regularmente, ela planeja entrar no espírito do Natal com cada um dos sete netos separadamente.





“Será uma semana de comemoração com cada um dos meus netos individualmente para preparar a cada dia um prato ou biscoito ou bolo ou fazer a árvore de Natal ou montar a mesa especial para o dia seguinte no dia de Natal.”





A cineasta Kylie Gray, de Sydney, passou por um momento particularmente difícil por não poder fazer planos para visitar seu pai, que vive em Brisbane, e que tem câncer terminal. A divisa entre Queensland e Grande Sydney permaneceu fechada durante a maior parte deste ano.







“Tudo está um pouco no ar e estamos tentando encontrar alternativas. Existe o problema de não podermos confirmar nada, reservar voos ou fazer planos definidos, o que é muito difícil, especialmente quando você tem um pai que está morrendo e é possivelmente a última festa de Natal que teremos. É muito significativo. Não temos nenhuma certeza para mim. Se ele ficar muito doente, terei de quarentena antes de vê-lo por 2 semanas e ele pode falecer enquanto estou em quarentena, e acho que todas essas coisas têm um impacto enorme na saúde mental de todos.”





Gray diz que o COVID-19 exigiu que as famílias repensassem as reuniões para celebrar ocasiões especiais.





Apesar de viver em estados diferentes, ela foi capaz de encontrar seu pai em Byron Bay quando Queensland abriu brevemente sua divisa para toda a Nova Gales do Sul em julho.





“Obviamente, é uma maneira cara de nos vermos, mas quando você está olhando para a última vez em que pode ver um parente, estamos preparados para fazer esse tipo de coisa, criar essas memórias. Então, fui ver meu pai. Ele dirigiu com a esposa e eu voei, e essa foi uma maneira de todos nós nos reunirmos, basicamente, contornando todas as regras de quarentena. Um momento tão bom, estou muito feliz por ter feito isso isto."





No entanto, o Dia dos Pais foi substituído por uma festa online via Zoom, depois que a família não conseguiu se encontrar.





“O que eu fiz foi pedir comida via Uber para eles, para que fosse entregue na casa dele, e meu pai realmente gosta de comida grega, então pedimos comida grega. Estávamos falando via Zoom. Então meio que dividimos uma refeição via Zoom, foi uma celebração dessa forma meio inovadora e divertida, mas é claro, é muito mais agradável estar lá.”





Felizmente, o novo anúncio do governo de Queensland sobre a reabertura de sua divisa para os residentes da Grande Sydney a partir de 1º de dezembro indica que a família de Grey poderá de se juntar e agora pode finalizar seus planos para o Natal.





O teórico cultural e professor de sociologia James Arvanitakis, da Universidade de Western Sydney, diz que as celebrações são essenciais para o senso de identidade das pessoas, mesmo que elas só possam se conectar online durante uma pandemia global.

“As celebrações são uma parte muito importante de quem somos, como nos identificamos com a nossa cultura, com a nossa identidade, com a nossa família, por isso garantir que criamos momentos de celebração são muito importantes para nós.”

O professor Arvanitakis diz que não poder comemorar ocasiões importantes cara a cara pode acentuar a solidão e uma sensação de isolamento.





Ele sugere que, quando as pessoas não puderem se encontrar pessoalmente, podem antecipar essa sensação de desejo de estarem juntas e, a partir disso, encontrar maneiras de compensar.





Ele compartilha a experiência de comemorar seu aniversário sozinho em quarentena de hotel após seu retorno dos Estados Unidos.





"Amigos meus montaram um pequeno vídeo me desejando feliz aniversário e foi um momento tão especial para mim... Mesmo que não fosse a mesma coisa que passar um tempo com eles, me fez sentir muito conectado e também saber que eles se esforçaram para fazer isso. Qualquer coisa que você possa fazer para mostrar às pessoas que está pensando nelas é muito importante e irá neutralizar esses sentimentos de saudade ou de isolamento.”





Essa sensação de solidão é o que a iniciativa Be Someone For Someone , da organização sem fins lucrativos Feros Care, tem como meta combater.





Um em cada quatro australianos atualmente diz se sentir sozinho. Jo Winwood, que lidera a iniciativa, diz que sua equipe está organizando uma celebração de Natal online via Zoom para pessoas mais velhas em toda a Austrália que estão com medo de deixar suas casas no momento.





“Sabemos que o Natal é a época mais solitária do ano, independentemente do auto-isolamento e de todas as coisas que vivemos, então é uma época em que as pessoas se sentem particularmente vulneráveis. Portanto, atividades comunitárias, coisas que você normalmente conseguiria no ônibus, ir ao parque, juntar-se para as canções de natal - as pessoas têm medo de fazer isso e isso lhes dá ainda mais ímpeto para ficar em casa e ficar ainda mais isoladas. ”





Winwood incentiva aqueles que podem oferecer uma ajuda aos vizinhos idosos que moram sozinhos, ou idosos que desejam interação social, a serem criativos neste Natal.





“Encontre maneiras de encorajar outras pessoas a permitir que você se envolva e se você estiver sozinho e souber que há uma família na casa ao lado, eles não se importarão de você perguntar se você poderia ajudá-los a colocar sua árvore de Natal, se você pode assar algumas tortas para eles. Ajuda a recalibrar um pouco seu pensamento: portanto, não estou sendo uma dor, não estou sendo um fardo, as pessoas querem me ajudar. Eu só tenho que dar-lhes a oportunidade para isso."





Especialista na cultura de resiliência, o professor Arvanitakis estudou comunidades afetadas por desastres na Austrália e em outras partes do mundo.





Sua pesquisa mostra que a maioria das culturas responde bem aos choques iniciais, como um incêndio florestal ou um ataque terrorista. Mas, depois de enfrentar a pandemia de coronavírus que ocorre uma vez em um século, as pessoas precisam estar cientes de seus efeitos prolongados. Uma forma de gerenciar isso, ele sugere, é estar preparado para mudanças.





“Precisamos de um Plano B e de um Plano C e, possivelmente, de um Plano D - supondo que agora estamos falando sobre o lançamento de uma vacina, mas a verdade é que essa vacina não será distribuída até o final de 2021 e isso apenas na Austrália, mas muitos de nós que têm família no exterior - isso não significa necessariamente que podemos ir para o exterior. ” Garden Dinner Source: Getty Images/Hinterhaus Productions Quanto a Atkins, que está lutando contra o câncer de pulmão, as comemorações não precisam acontecer em datas tradicionais.





“Se pudermos ficar juntos, estaremos juntos. Se quem sabe, podemos comemorar, podemos dividir em um pequeno grupo e nos ver um dia, não precisa ser dia de Natal. Para mim, O dia de Natal é todos os dias em que estou com amigos e família e ainda tenho aquele dia alegre e cantando e relembrando o Natal de 2020 - que ano!”





Para descobrir como você pode ajudar a combater a solidão neste Natal, visite a página Be Someone For Someone .





Para saber mais sobre informações sobre coronavírus em seu idioma, visite www.sbs.com.au/language/coronavirus





Para suporte emocional gratuito por telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana, ligue para a Lifeline em 13 11 14 ou Beyondblue em 1300 22 4636.





Se precisar de tradução, ligue para o Serviço Nacional de Tradução e Interpretação no número 131 450 e peça para conectar-se ao serviço de sua preferência.





